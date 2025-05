El sueño eterno de besulp

Accedan a internet y escriban Diego Alpresa en el buscador de Google, verán que entre los primeros hallazgos se encuentran a la venta dos últimos ejemplares de segunda mano del libro ‘Otra cosa’ que, sin gastos de envío, oferta por solo 6 euros la ‘Librería Raimundo’. Ahora que se cumplen cuatro años de su partida y se le realiza este 30 de mayo de 2025 un homenaje en el Espacio Cultural José Hinojo de Prado del Rey, si Diego estuviese aún entre nosotros, seguro que relataría sobre esa curiosa venta de su legado la historia más original jamás contada, e igual nos aclaraba también definitivamente a qué obedecía su pseudónimo de ‘besulp’. Creo que me lo explicó una vez, pero me reí tanto que he olvidado a qué obedecía ese supuesto apodo o acrónimo.

Besulp en la imagen del perfil biográfico de su libro ‘Que me quiten lo soñado’.

Diego era un intelectual no pretencioso ni pedante. En el campo de la literatura, algunos podrían considerarlo como ácrata o partidario de suprimir toda autoridad. Pero se equivocan, su esfuerzo e investigación del lenguaje era tan intenso, que traducía los pensamientos comunes para llevarlos a un estado superior, quizá anárquico, pero a la vez apasionante y genuino. Para mí, él es el mejor referente del dadaísmo, movimiento artístico de amplio espectro surgido en Suiza en 1916 como reacción a la Primera Guerra Mundial y a la sociedad burguesa. Los dadaístas buscaban romper con las convenciones establecidas, cuestionar la lógica y la razón. El dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general.

Creo que coincidí con ‘besulp’ por vez primera en el ‘paleolítico superior’, durante un encuentro poético en su pueblo natal. Fue él el único que me entusiasmó, pero mi memoria prefirió omitir aquel evento, pues salí de allí en estampida. No me pregunten por qué… Como nunca fui al bar donde de joven ayudaba a su padre en Villamartín, ni a la oficina de Empleo donde trabajó, no llegué a conocerlo hasta 1998 en el recital poético ‘La Luna Oculta del Tauro’ que organizaba Miguel Hinojo en Prado del Rey. Jamás olvidaré ese día. Su relato inigualable consistía en las múltiples peripecias que vivió para llegar a ese festival literario haciendo auto stop. Sin falsa modestia, he asistido a muchos actos similares y nadie me ha impresionado más que Diego lo hizo en aquella ocasión.

Portada de ‘Otra cosa’, tercera publicación de Diego Alpresa ‘besulp’

En el perfil autobiográfico que el autor villamartinense insertó en su primera obra ‘Que me quiten lo soñado’ resultó modélico al describirse: “’besulp’ es el nombre artístico de Diego Alpresa López: Villamartín, veintisiete de octubre de 1957, 11,30 p.m.. Escribe desde los ocho añitos. Presume de que sus compañeros de colegio le pedían poesías para, previo cambio del nombre de la musa, enviarlas a sus novias; de quedar tercero en el Concurso de Redacción de ‘Coca Cola’ en la comarca Ronda-Algeciras y de, en aquella época, tener cuatro madres y cuatro novias. Entonces era un hombre, y escribía bien. Ahora, un cuarto de siglo después, es un niño de pecho, sólo tiene una madre y menos dos novias, y sólo escribe tonterías. Intenta escribir como habla sin que nadie se moleste (o aunque alguien se moleste). Intenta hacer de la poesía -sin que llegue a ser una llave inglesa- un instrumento para la vida, como los tenedores, los amigos y los cursillos de drogodependencia. Sueña con que la poesía deje de ser un sucedáneo del amor, de la amistad, de las lágrimas y de todas las cosas de las que la poesía es sucedáneo. Sueña completar su evolución, dejar de ser un niño de pecho y ser ¡por fin! un feto, aunque entonces escriba peor”, puro y auténtico ‘besulp’.

Aún rodeado de libros, cada uno con sus reminiscencias o experiencias en voz baja, no pierdo la conciencia o certeza de que entre ellos se encuentran algunos de Diego publicados por él mismo, ‘Que me quiten lo soñado’, ‘Te lo diré más claro para que no lo entiendas’, ‘Otra cosa’, ‘Ahora Septiembre’, junto a los manuscritos en ciernes de ‘Historias de amor’, ‘Los singles’, o sus escarceos esporádicos como articulista en el periódico ‘Información’. Al margen del personaje, no solo por los poemas, relatos, metáforas y aforismos que contienen sus obras, sino también por lo que me transmitió la persona, de Diego Alpresa destaco su integridad, inteligencia e ingenio descomunal.

Artículo de besulp en el diario Información de 1998 sobre recital ‘La Luna Oculta del Tauro’, en que participó junto a Jesús Benítez, entre otros autores.

Tuve una relación muy especial con él, fecunda en lo intelectual y lo humano, e incluso por la dedicación que prestaba a su madre (meritorio y ejemplar donde los haya), además de comulgar también con sus ‘andanzas oníricas’ y otras cuestiones del psicoanálisis que nos implicaban en reciprocidad. Era de las pocas personas a las que yo descolgaba una llamada. Él sabía cuándo no alteraba a las lechuzas. Me pidió que le ayudase a crear su propio Blog en internet y, aunque lo hice sin delación, solo publicó una breve introducción, de ahí no pasó. Pese a instruirlo en la publicación de sus creaciones literarias en el ‘ciberespacio’, me dijo que meterse en ese mundo impersonal iba contra sus principios… Poeta, escritor, creador, columnista, narrador, ensayista, intelectual, pensador, articulista, Diego Alpresa era y es único en su género, porque la poesía o la escritura genuina en prosa no se compran, ni se comercian ni mueren, son dones que algunos genios poseen y, de hecho, si él hubiese nacido en Estados Unidos o centro Europa, quizá acapararía hoy en día el mayor número de ‘Best Sellers’ en Amazon y en cualquier grupo editorial del planeta.

Como tributo a su grandeza, acabo esta elegía tardía con uno de sus poemas, en formato prosaico, titulado ‘Imposible’: “Tú escuchas en sánscrito y yo no hablo. ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a vernos si tú vives en Algeciras y yo en Madrid? Tú te llamas Lorenzo. Yo, Catalina. ¿Cómo vamos a coincidir?”… Qué alegría para mí seguir aprendiendo, llorando, meditando o riéndome contigo en tu ausencia, querido y eterno amigo, Diego Alpresa, ‘besulp’…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.