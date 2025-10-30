Toni, manual de convivencia

Toni Martín es el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, no es mal tipo, diría que hasta es –o ha sido– un hombre moderado de la derecha andaluza, a quien el Gobierno de Juanma Moreno le ha asignado el papel de atizador de la oposición y que tuvo su momento estelar el pasado domingo cuando, en un intento de ningunear la concentración de protesta por los cribados de cáncer de mama, la tachó de fracaso de los sindicatos y partidos de izquierdas. No hay ni un 10% de los que iban detrás de Spiriman a manifestarse contra Susana Díaz, vino a contar Toni Martín en una acción coordinada desde el PP: mientras en el Gobierno andaluz ofrecían la mano, su portavoz daba la torta.

Nada nuevo, la estrategia de los dos policías, el bueno y el malo, es tan antigua porque es eficaz, aunque la materia de esta manifestación aconsejaba mayor prudencia por parte de Martín y de la contrainteligencia que trabaja fuera de San Telmo. Los partidos de izquierda, incluido el PSOE, carecen hoy en día de esta capacidad de convocatoria, bastaba darse una vuelta por los alrededores de San Telmo para comprobar que, además de diabólicos sindicalistas, había mucho público de todo tipo, además de bastantes mujeres en tratamiento de cáncer de mama. No era una manifestación para que cayese un Gobierno, pero llamaba al respeto.

Juanma Moreno ha escrito una autobiografía que ha titulado Manual de convivencia, con el que además de exaltar su talante quiere demostrar que hay una vía andaluza, una suerte de singularidad del sur, en la forma de hacer política y que pasaría por un modo tolerante de gobernar frente a lo que ocurre a nivel nacional. Hay una parte de verdad en ello, pero también otra de postureo, como ha demostrado el vídeo dominical de Toni Martín, que no es una ocurrencia ni una salida de tono porque ése es su tono habitual. Gran parte de la defensa que el PP y el Gobierno andaluz hacen de su gestión se sustenta en una confrontación sin matices contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pronunciada de modo distinto a como lo hace Isabel Díaz Ayuso, pero sin descanso.

Lo que resulta significativo es que el PP andaluz y, por tanto, el Gobierno de Juanma Moreno haya abierto estas hostilidades contra los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, porque en buena medida ellos han sido sus aliados singulares, habituales de San Telmo.