La vaca Fadi y George Clooney

Siento la deformación profesional: mientras escuchaba a Juanma Moreno conversar en Granada sobre los testimonios personales y políticos que combina en su libro Manual de convivencia, no dejaba de pensar en los algoritmos y los deepfakes. La culpa la tiene una serie de la BBC que acaba de estrenar Movistar y que, con un título imposible de recordar (The Capture), apuesta por el thriller de espionaje y acción para meternos en la trastienda de la política en la era de la IA ¡y dejarnos sin aliento! Porque ficciones distópicas como 1984 de Orwell quedan en un ingenuo nivel de principiantes.

La exitosa producción británica se desarrolla en Londres, tiene a EEUU, China y Rusia como actores geopolíticos de la trama pero no pierde la oportunidad de dejarse deslumbrar por los todopoderosos gigantes tecnológicos. Estamos vendidos; no somos más que versiones sofisticadas de esas simpáticas marionetas con que hace décadas ejemplificábamos el impacto de los medios de comunicación en la opinión pública.

Imagino que el lleno de Granada, las colas para llevarse a casa el libro de Espasa con una dedicatoria del presidente de la Junta, se repetirá en toda la gira. Lo han planificado bien; muy bien. Si no fuera porque todo lo que cuenta Juanma Moreno, tanto en el libro como en las charlas de presentación, lo hemos vivido antes de la revolución de ChatGPT, podríamos preguntaros cuánto hay de magia algorítmica detrás.

No entro en la parte seria del libro, la que es fácil de compartir por cuanto tiene de defensa de la “vía andaluza” si realmente significa huir del populismo, los gritos y la polarización para apostar por la “moderación”, el “sosiego” y una “gestión eficaz”. Poniendo a Andalucía “primero” sin que importe si en Madrid “está Sánchez o Feijóo”. Son sus palabras, podríamos cuestionarlas y discutirlas pero eso es otro artículo.

Quiero quedarme en las anécdotas. Y quiero hacerlo porque siempre he pensado que son los detalles, lo colateral, lo que pone el alma a las historias. También a los libros y también a la política. Aquí es donde entra en juego la vaca Fadi, los insomnios severos del presidente, sus confesiones sobre lo poco que le gustaba que le llamaran “blandito” (mucho menos “Moreno Nocilla”) y hasta George Clooney. Lean el libro si quieren saber más y vean la serie si quieren ir más allá: estén muy atentos al programa “Corrección” y vuelvan a realidad. ¡Menos mal que hay hemerotecas!