La invasión rusa hace más fuerte a la OTAN

Finlandia pedirá la entrada en la OTAN con carácter inmediato, después de que su Parlamento, su Gobierno y la Jefatura del Estado, de la que depende la política exterior, hayan llegado a la conclusión de que es la mejor estrategia para zafarse de la amenaza rusa. En su contexto geográfico, Finlandia no es un miembro más. Comparte una amplia frontera con Rusia, fue invadida en dos ocasiones durante la Revolución Soviética y padeció un periodo de tutelaje por parte del Kremlin hasta que a principios de los años 90 entró en la Unión Europea. Y después de Finlandia, Suecia también prepara su adhesión a la Alianza del Atlántico Norte. El régimen de Putin comienza a hacer realidad sus temores, es una profecía autocumplida que se ha materializado con la cruel invasión de Ucrania por parte de Rusia. A excepción de Bielorrusia, que es una dictadura títere del Kremlin, todos los vecinos occidentales de Rusia desean estar protegidos bajo el paraguas de la OTAN. Es posible que las peticiones de los dos países escandinavos se solventen en la Asamblea General de la OTAN que se celebrará en Madrid el 29 y el 30 de junio. Esta cita se había formulado como un intento de refundar la Alianza, pero los hechos la han terminado por cargarla de razones. Tal como se ha demostrado en Ucrania, la Unión Europea y la OTAN son determinantes para dar cobertura a un país que no es miembro, pero que puede ser ayudado. La Alianza sólo debería entrar en conflicto bélico si el país agredido es un Estado miembro, y Ucrania no lo es, pero la entrega de armas, la ayuda en inteligencia y la formación han sido concluyentes para poner en un aprieto a toda una potencia nuclear como Rusia. Es normal que Ucrania también desee entrar en la Unión Europea y que goce de un acuerdo especial con la OTAN. Para que un país sea aceptado, los 30 países que la integran deben formular una invitación. Así debe ocurrir, aunque Croacia ha dado inquietantes muestras de no estar de acuerdo con estas admisiones.