Sanlúcar: El PSOE, frente a rivales de izquierda y derecha

La mayoría de las formaciones políticas ya cuentan con sus respectivos candidatos en Sanlúcar. El actual regidor, Víctor Mora, repetirá como alcaldable del PSOE. En los pasados comicios municipales lo hizo por primera vez tras suceder en el cargo a la secretaria provincial del partido, Irene García, a mitad del mandato 2011-2015. La candidatura socialista volvió a ser la más votada, pero sin sumar mayoría absoluta en la Corporación, algo que no le ha impedido gobernar en solitario en los últimos cuatro años.El PP apuesta en esta ocasión por Carmen Pérez, concejala que forma parte del grupo municipal que ha liderado Ana Mestre hasta su designación como delegada del Gobierno andaluz. IU estrena candidata, Carmen Álvarez, y Podemos ha vuelto a elegir de alcaldable a David Rodríguez Alhambra. Ambas fuerzas negocian desde hace meses presentar una lista conjunta. En cuanto a Ciudadanos, todavía no tiene candidato, una responsabilidad que, salvo sorpresa mayúscula, recaerá en su portavoz municipal, Javier Gómez Porrúa. Vox tiene previsto presentar candidatura en Sanlúcar, pero aún no ha elegido a su aspirante a la Alcaldía.

