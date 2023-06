¿Sabes cuál es una de las calles más fotografiadas de Jerez?

El origen de la arquitectura y la cultura de Jerez se remonta a la Antiguedad. De modo que no es raro apreciar siglos y siglos de vida en cada recoveco del municipio en la zona rural y urbana. En los últimos años se ha convertido en el escenario de rodajes -películas, series, video clips- ya sea en sus calles o en el interior de los edicificios. Sin duda, se trata de una ciudad pintoresca, como todas con una 'cara B' eclipsada por el esplendor de la 'cara A'.

Entre uno de los muchos trayectos bellos que se encuentran en el centro de la ciudad, destaca recientemente uno de ellos... y no, no se trata de la calle Ciegos. En concreto, une la calle Pozuelo con la famosa plaza del Arenal, centro neurálgico de Jerez: la calle Pescadería Vieja. En apenas unos pocos metros, oriundos y foráneos se asombran de estos pintorescos metros engalanados a partir de ciertas horas por los locales hosteleros que alberga y donde pocos se resisten a no tomar fotografías o hacerse un 'selfie'.

El edificio convertido desde 1994 en sala de exposiciones que comparte el nombre de esta calle, del arquitecto José de Vargas Sánchez, de estilo neoclásico, da la bienvenida desde Pozuelo. A partir de ahí, según se avanza luce una calle con macetas colgadas y restaurantes tradicionales como el Bar Juanito, negocios emblemáticos como la Pescadería Sallago y el Restaurante Mulai. Éste último pone la guinda con una amplia decoración calificadas por algunos como balinesa. Lo que sí está claro es que se ha ganado con ella los mejores piropos. Además, se ha convertido en uno de los escenarios escogidos para sesiones fotográficas para parejas que contraen matrimonio o que serán padres.

La singular atmósfera resulta aún más cautivadora gracias al toque de artistas callejeros de diferentess estilos que regalan los oídos de comensales y transeúntes.

Mulai

En septiembre de 2019 abrió sus puertas el Restaurante Mulai en Pescadería Vieja, donde anteriormente se ubicó el restaurante El Bichero. Pertenece al grupo de empresas de Gonzalo Assiego, empresario que también ha reabierto el famoso Gallo Azul, un emblemático negocio local.

Calle Ciegos

La arquitectura de Jerez no deja indiferente a nadie. Una de calle de sobra conocida es la calle Ciegos. Para disfrurtar de ella es necesario entrar dentro de González Byass. Dado su carácter privado, no hay inmuebles a la venta. Si pescadería vieja destaca por las macetas y la decoración oriental, calle Ciegos presume de estar adornada por su característico emparrado y el adoquinado entre dos cascos bodegueros, con vistas a la Catedral de Jerez. Ciegos fue incluida en el listado de las calles más hermosas del mundo realizado por el portal inmobiliario británico Getagent.