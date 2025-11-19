La Zambomba de Ubrique al Compás de Jerez, Zambombeando y la Zambomba del Cubo: tres formas distintas de vivir esta expresión de la Navidad

Multitud de personas agolpadas junto al Gallo Azul para presenciar una actuación navideña en el puente festivo de diciembre.

El próximo 14 de diciembre se cumplen diez años de la declaración de la Zambomba de Jerez y de Arcos de la Frontera como Bien de Interés Cultural (BIC). Seis años después, en 2021, la Junta de Andalucía la declaró Fiesta de Interés Turístico.

En estos últimos años, esta expresión cultural se ha potenciado aún más, algo que se demuestra año tras año con el aumento del número de personas que visitan Jerez para vivirla en primera persona.

Algo que también ha crecido es el número de eventos a los cuales denominan Zambombas, aunque no son las tradicionales celebradas en un patio de vecinos o en plena calle, en torno a una hoguera y con cánticos espontáneos de villancicos.

A continuación, profundizamos en tres Zambombas no tradicionales que se celebran este 2025.

Zambombeando Jerez

Cartel de Zambombeando 2025.

El próximo sábado, 22 de noviembre, se celebra un año más Zambombeando, en la Bodega Andrés Parra, ubicada en la plaza del Cubo. Se trata de un evento lleno de cante, alegría y buen ambiente. “Tendremos a los mejores dando el cante, un cartel digno de una gran zambomba jerezana”, aseguran. Y esos artistas son Juan de la Morena, Manuel de la Nina, Chiquita, Ane Carrasco, Rocío Valencia, Tamara Malena, La Sierry, Grupo Juncal y Al son de la Navidad. Solo quedan disponibles entradas de 15 euros.

Zambomba del Cubo

Cartel de la Zambomba del Cubo, en Jerez.

El 7 de diciembre “vuelve la magia de la Navidad a la Bodega Plaza del Cubo”.Allí compartirán un día con villancicos de la tierra, buen ambiente y artistas que pondrán el alma en cada letra. Estos son: Manuel Cantarote, Flamenkería con Rafael del Zambo, Al Son de la Navidad y Sobretablas.

Entradas físicas disponibles en Kiribati y CC De Diego, también podrás adquirirlas online.

La Zambomba de Ubrique al Compás de Jerez

Cartel de la Zambomba de Ubrique al Compás de Jerez 2025.

Al igual que en otros muchos lugares, la zambomba de Jerez llega más allá de sus fronteras. Un ejemplo de ello tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, en Ubrique. Concretamente, en la plaza del Ayuntamiento. "Será un día para vivir la Navidad como nunca, rodeados de familia, amigos y los mejores grupos para amenizar esta entrañable fecha. El plan perfecto para empezar a saborear la magia de estas fiestas al puro estilo jerezano".