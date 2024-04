El joven artista jerezano Pepe Gámez vuelve con nuevo trabajo cargado de pop, reggaeton y trap

Pepe Gámez, joven artista jerezano de tan sólo 21 años, ofrece una propuesta artística que destaca por una fusión única, donde el baile juega un papel fundamental. Con una sólida visión creativa, Pepe se adentra en un mundo sonoro influenciado por el pop, reggaeton, trap y otros géneros contemporáneos.

‘Querido casi algo’ es su nuevo trabajo, un EP (Extended Play, duración extendida y es un mini álbum de 30 minutos de duración media que consta de menos canciones que un LP). Con éste, el artista promete “sumergirnos en un torrente de sentimientos”. Pepe Gámez invita a revivir y conectarnos con esos momentos tan especiales las personas experimentan en algún momento de sus vidas.

El joven artista jerezano trata de transmitir emociones. Su música pretende ser un viaje inolvidable para que cada canción guíe en los altibajos emocionales de una relación.

En este viaje emocional, puedes encontrar canciones representadas en tres niveles.

El primer nivel ‘LVL 1 -BLUETOOTH ’, nos transporta a la etapa inicial de enamoramiento. En esta fase, es común idealizar tanto a la persona amada como a todo lo que rodea la relación. La magia del enamoramiento se traduce en melodías y letras envolventes, que capturan la esencia de este momento único y lleno de emociones.

Con este lanzamiento, Pepe Gámez demuestra una vez más su creatividad y versatilidad artística, consolidándose como un talento emergente en la escena musical actual. ‘Querido casi algo’ hace que te dejes llevar por emociones que pocos artistas, como Pepe, pueden evocar.

Comienzos

’On my way’, fue el primer EP del artista. En él recogió sus primeros singles ‘He Knows What He Wants’, ‘Bad Vives’, su último lanzamiento ‘Watch out’, ‘Someone to love’, y la canción que da nombre al proyecto: ‘On My Way’. Ese trabajo fue la llave que le abrió la puerta al camino para lograr triunfar y gracias al cual ha hecho posible que disfruten de su talento en vivo.