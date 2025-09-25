Coches, música ochentera y miles de motos: el Circuito de Jerez vive su 40 aniversario por todo lo alto

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto celebra este 2025 su 40 aniversario convertido en todo un icono del deporte del motor a nivel internacional. Cuatro décadas después de su inauguración, la instalación andaluza sigue siendo una referencia mundial, sobre todo por su papel en la organización de competiciones de motociclismo, pero también por acoger algunas de las citas más importantes del automovilismo en España.

El fin de semana anterior se han desarrollado las primeras actividades conmemorativas de este cumpleaños tan especial. El rugido de los coches volvió a ser protagonista en la pista jerezana, que reunió a varias categorías de prestigio como la Fórmula 4, la copa monomarca Toyota GR Spain y los espectaculares GT del Campeonato de España, con marcas de renombre como Porsche o McLaren. Un menú deportivo que hizo las delicias de los aficionados y que sirvió como arranque de un calendario festivo cargado de motor, música y actividades para todos los públicos.

El turno de las motos: Gran Encuentro Motero

Tras las jornadas dedicadas al automovilismo, ahora llega el turno de las motos. El próximo sábado, 27 de septiembre, se celebrará el Gran Encuentro Motero – 40 Aniversario, una cita que se prevé multitudinaria y que reunirá a miles de motoristas venidos de distintos puntos de España y del extranjero.

Se trata de una concentración abierta, gratuita y sin necesidad de inscripción previa. No es obligatorio pertenecer a un club motero, basta con acudir al Circuito de Jerez-Ángel Nieto a las 8:30 horas, hora en la que se ha fijado el punto de encuentro en el parking exterior del circuito. Desde allí, a las 9:00 horas, arrancará una vuelta controlada a la pista encabezada por un motorista que portará la bandera conmemorativa del 40 aniversario, seguido de las enseñas de los clubes participantes.

Todos los clubes que confirmen su presencia recibirán, además, una placa de agradecimiento personalizada que se entregará en el escenario de la Fan Zone, como muestra de reconocimiento por su participación en este evento histórico.

Una Fan Zone con música y gastronomía

El programa del Gran Encuentro Motero se completará con un sinfín de actividades en la Fan Zone, ubicada en el paddock secundario del circuito, justo detrás de la tribuna X-1. Este espacio estará en funcionamiento desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, y contará con animación musical a cargo de DJs, un área de Food Trucks, bares y un gran Photocall donde los asistentes podrán inmortalizar su paso por la celebración.

A las 11:00 horas, la presidenta del circuito ofrecerá el saludo institucional de bienvenida y, media hora después, se llevará a cabo la entrega de las placas conmemorativas a los clubes asistentes. Como recuerdo especial, todos los motoristas que participen en la vuelta matinal a la pista recibirán una braga de cuello conmemorativa del 40 aniversario.

La jornada concluirá a las 18:00 horas con una segunda vuelta controlada a la pista, un momento que promete ser especialmente emotivo al reunir a miles de motos circulando por el trazado jerezano.

Cuarenta años de historia del motor en Andalucía

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto abrió sus puertas el 8 de diciembre de 1985, impulsado por el entonces alcalde Pedro Pacheco y diseñado por el arquitecto italiano Sandro Rocci. Su inauguración se produjo con la llamada "carrera del barro", disputada en condiciones extremas, que pasó a la historia como el primer evento oficial del trazado. Apenas unos meses después, en abril de 1986, Jerez acogió su primer Gran Premio de España de Fórmula 1, con una de las llegadas más apretadas de la categoría, ya que Ayrton Senna venció a Nigel Mansell por solo 14 milésimas de segundo.

Un instante de la prueba en 1985 que inauguró el circuito can el nacional de automovilismo y las gradas llenas. / Archivo

Desde 1987, el circuito se consolidó como escenario fijo del Gran Premio de España de Motociclismo, celebrado de forma ininterrumpida hasta la actualidad, lo que lo convierte en el trazado con más Grandes Premios consecutivos de MotoGP. El ambiente en las gradas y en la ciudad convirtió a Jerez en una auténtica fiesta mundial de las dos ruedas, con miles de aficionados llegados desde toda Europa.

A lo largo de los años, el circuito ha vivido momentos clave en la historia del motor: reformas en la pista para mejorar la seguridad, la presencia de la Fórmula 1 bajo la denominación de Gran Premio de Europa en 1994 y 1997, así como innumerables entrenamientos oficiales de equipos internacionales.

En 2018, la instalación adoptó oficialmente el nombre de Circuito de Jerez-Ángel Nieto en homenaje al piloto español más laureado, figura esencial del motociclismo.