¿Por qué ha perdido Jerez la Fórmula 1?

El último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en el Circuito de Jerez fue el Gran Premio de Europa de 1997, decimoséptima y última prueba de aquella temporada, que se celebró el 26 de octubre con una lucha de poder a poder entre Michael Schumacher y Jacques Villeneuve jugándose el título tras llegar el alemán líder a Andalucía con un punto más que su rival. Como se recordará, el canadiense consiguió la 'pole position', mientras que 'Schummy' partía desde la segunda posición en la parrilla de salida. Así lo relató en su día David Sánchez en Diario de Jerez: "El de Ferrari salió mejor y se colocó primero, con el de Quebec a su estela. En la vuelta 21, Villeneuve, con mejor ritmo, cogió la aspiración de Schumacher y en la curva Dry-Sack (hoy de Dani Pedrosa) le hizo un interior. El alemán, que veía cómo se le escapaba el Mundial, se tiró hacia dentro para cerrarle el paso, pero fue el Ferrari el que se marchó a la gravilla. Hakkinen lograría su primera victoria mundialista, con Coulthard segundo y Villeneuve tercero y proclamándose campeón".

En total, el Circuito de Jerez ha sido escenario de siete grandes premios de Fórmula 1 entre 1986 y 1997. Y ahí quedó. Actualmente, sólo se suscitan interrogantes, nada de certezas: ¿Por qué Jerez ha perdido la carrera por la F1 de España? Con los tiempos que corren, la respuesta se antoja sencilla: poderoso caballero es don dinero. Y cabe plantearse una pregunta más, ¿puede permitirse el Ayuntamiento más endeudado de nuestro país recuperar la prueba reina del automovilismo? Como poder, podría, ¿pero a qué precio?

Desde 1997 hasta aquí, casi todos los equipos de gobierno que han pasado por el Consistorio jerezano, han sondeado a los organizadores de la Fórmula 1 sobre los costes y obligaciones que supondrían traer de nuevo el Gran Circo de las cuatro ruedas al trazado de la carretera de Arcos, construido inicialmente para ese fin en 1985. Pero siempre se han tropezado con la realidad pecuniaria. Pero vayamos más allá: ¿Por qué Cataluña o Madrid, e incluso Valencia han sido o son candidatas firmes a la organización de este fastuoso y acelerado evento global? Muy sencillo, porque han tenido en todo momento el respaldo firme y la billetera de las administraciones autonómicas detrás. Tal cual. En ese deporte mandan la calculadora y los petrodólares. Sin olvidar una cuestión esencial que siempre ha salido a relucir cuando las autoridades jerezanas o andaluzas han ido a preguntar por lo que costaría recuperar la F1 para Jerez: habría que realizar una profunda remodelación y actualización del trazado que, por última y limitada ocasión, se realizó en 2011. Hasta hoy y si te he visto no me acuerdo, cuando en estos deportes el que no corre, vuela.

Jerez ha perdido el tiempo. Como sostiene el periodista y escritor Jesús Benítez, colaborador de Diario de Jerez, "para asegurar competiciones de alto nivel y el propio futuro de sus instalaciones, se precisan pasos definitivos que propicien una participación mayor de gobierno andaluz en el Circuito de Jerez. Darle más vueltas es perder el tiempo, pues la coincidencia monocolor de las dos administraciones debería acelerar esta beneficiosa alianza. Es ahora o nunca. Sería lo suyo que, si el ayuntamiento jerezano permite finalmente ampliar el accionariado de la sociedad pública Cirjesa que controla el trazado, se produzca una apuesta aún más firme por parte de la máxima institución autonómica, como lo hacen también el resto de administraciones homónimas en Cataluña, Aragón y Valencia desde sus inicios. Porque el circuito jerezano urge ya reformas y avances que en otras comunidades sí afrontan".

Benítez, que fue durante un lustro jefe de prensa del Circuito de Jerez, argumenta que "en los históricos treinta y ocho años que ya atesora, este trazado ha sido uno de los principales motores de la región andaluza, pieza clave de su impulso turístico, germen de modernidad, riqueza y promoción turística sin igual. Pero al mismo tiempo, los elevados costes de su puesta en marcha, renovaciones y avatares diarios han recaído de forma muy especial sobre las mermadas arcas de una ciudad con récords de endeudamiento nacional. De ahí que el circuito jerezano suscite permanente preocupación por sus vicisitudes financieras, cuyas cargas (de profundidad) se han venido derivando durante estas casi cuatro décadas de existencia hacia el Consistorio de la población con mayor deuda acumulada en el ranking de las que superan los 100.000 habitantes. Razón de más para que administración local y autonómica busquen soluciones conjuntas (no revueltas) para un circuito que, en cuanto a gastos corrientes y de personal, casi se autofinancia con los ingresos de su alquiler de pista. El sol de Andalucía sigue atrayendo como un imán a equipos de competiciones del motor, llegados de todos los puntos del planeta".

Jesús Benítez, único periodista andaluz que ha seguido durante más de una década el Mundial de Motociclismo y la F-1, habiendo sido Editor Jefe del Diario Marca con el que fue enviado especial de esa última prueba de Fórmula 1 celebrada en 1997 en Jerez, lleva años insistiendo en el verdadero talón de Aquiles del trazado jerezano: "De no ser por el pasivo que arrastra, cercano a los 12 millones de euros, el trazado que comparte nombre con Ángel Nieto sería rentable y autosuficiente. Imagínense lo que podrían cambiar las cosas para el Circuito de Jerez si entrase la Junta a sanearlo, teniendo en cuenta que, por poner un ejemplo, recientemente la máxima institución andaluza ha firmado un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF), por la que abonará 12 millones de euros este año para albergar la Copa Davis y la Copa Federación femenina".

"Querer es PODER. El Ayuntamiento de Jerez abona cada año su parte del canon por la organización de su prueba 'reina', el Gran Premio de España de MotoGP, mientras que la Junta afronta una cantidad superior por el mismo concepto. Algo que ahora con Superbike ha sido posible con el apoyo del Ente autonómico. Ni que decir tiene que, en el caso de MotoGP, con los ingresos de taquilla y el positivo impacto económico de este multitudinario evento, se justifica plenamente la inversión. De hecho, la Junta de Andalucía se promociona también en grandes premios de otros países, por el gran retorno publicitario que supone para la región, apoyada en la empresa española Dorna, que gestiona el Campeonato con el incombustible Carmelo Ezpeleta al frente", detalla Benítez.

¿Cuánto pagan los circuitos en F-1?

La Fórmula 1 mueve miles de millones de euros en todos los aspectos y los circuitos que albergan Grandes Premios pagan cantidades desorbitadas, que para algunos son asequibles y para otros inalcanzables. El canon anual oscila de manera brutal de un trazado a otro. En España se abonan unos 25 millones de dólares, mientras que en Mónaco se pagan 20 y hasta 57 en Azerbaiyán.