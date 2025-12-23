Desfile de famosos en la Zambomba de Jerez 2025: deportistas, influencers y asiduos en las revistas del corazón

En un abrir y cerrar de ojos el mes de las Zambombas de Jerez 2025 concluye. Arrancó el pasado 21 de noviembre con el encendido del alumbrado, momento culmen con la actuación de los de Luis de Perikín, 'Así Canta Jerez en Navidad'. Ese viernes, con el centro atestado, fue solo el prólogo de sucesivos fines de semana intensos, repleto de zambombas tradicionales y sucedáneos que absolutamente nadie se ha querido perder.

A lo largo de estos días dedicados a cantarle a la llegada del Niño Jesús en Nochebuena, la ciudad ha mostrado el espíritu navideño típico jerezano entonando villancicos flamencos, tocando instrumentos tradicionales como la zambomba o la pandereta, la botella de anís, la caja y las palmas. Lo ha hecho en comunidad, con interactuando y presumiendo de celebración tradicional, a pesar de todo. Y, por supuesto, Jerez ha atraído a muchísimas caras conocidas: famosos, deportistas, influencers y asiduos en las revistas del corazón. La mayoría de ellos, lo han vivido con toda la discrección de la que han sido capaces. Otros, sin embargo, han presumido de ello en redes sociales.

Uno de los primeros que paseó por el centro con el alumbrado recién encendido fue Aleix Espargaró, el expiloto de motociclismo. El catalán ha compartió un carrusel de imágenes en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1,3 millones de seguidores, en la ciudad de Jerez. La primera de ellas es un selfie junto a su pareja, Laura Montero, en la siempre concurrida plaza Plateros, en el centro jerezano de noche y ya con el alumbrado navideño de fondo.

La exmujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, quien protagoniza portadas de revistas junto a su nuevo amor, disfrutó del ambientazo de Jerez a un mes de la Nochebuena, junto a un grupo de amigas en las zambombas de Jerez. La propia Irene Rosales compartió en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 729 mil seguidores, algunos instantes de esta escapada en la que se le vio relajada y alegre, algo que corroboró con las palabras de su post en el que reza: "Fin de semana lleno de buena vibra y muchas risas. Con ellas al fin del mundo".

Gloria Camila, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, y Rocío Flores, nieta de La Más Grande, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, se dejaron ver por el centro de la ciudad degustando vino de Jerez. “Hoy la vida me sabe mejor. Toca celebrar”, son las palabras que la hija de Rocío Carrasco compartió junto a una imagen donde se ven varias copas brindando en una zambomba tradicional, tal y como se apreciaba en el fondo desenfocado.

Alejandra Osborne, en una imagen de sus redes sociales.

Quizá una de las irrupciones estelares en las Zambomba de Jerez 2.0 fue la de la exmodelo y colaboradora de televisión Mónica Hoyos. Ésta se mostraba en un vídeo grabado desde el balcón del mítico edificio de El Gallo Azul, bailando de forma muy personal: "Así se celebra la Navidad en #jerez 💫Adoroooooooo Bonitos se os quiere Haters Feliz Navidad" y mencionó a El Gallo Azul.

La hija mayor del incombustible Bertín Osborne y Sandra Domecq, fallecida en 2004, Alejandra Osbornem asistió, participó y protagonizó entrañables momentos en la zambomba de Bodegas Tradición. Así lo dio ella misma a conocer. De esa jornada, ha compartió en sus redes sociales fotografías e imágenes que dejan patente lo bien que lo pasó. "Amo mi tierra y su arte!!! Viva Jeré!!!! Gracias Helena por invitarme a esta zambomba increíble en @bodegastradicion. Espero que disfrutéis un poquito de una zambomba de Jerez!", publicó.

Una de las últimas caras conocidas que han presumido de vivir una Zambomba de Jerez fue la periodista Verónica Zumalacárregui, famosa presentadora del programa de viajes gastronómicos 'Me voy a comer el mundo'. Como no podía ser de otro modo, la periodista publicó un vídeo resumen de su experiencia. Ella misma se congratuló por haber tenido la "suerte" de vivirla en una de las bodegas más emblemátcias de Jerez, Bodegas Lustau, con más de 125 años de historia.