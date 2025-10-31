Disfruta Halloween en Sanlúcar: terror, música y experiencias únicas del 31 de octubre al 2 de noviembre

La magia y el terror se apoderan de Sanlúcar de Barrameda con una programación especial para celebrar Halloween 2025. El Ayuntamiento, en colaboración con diferentes asociaciones locales, ha preparado tres días de actividades pensadas para todos los públicos, en los que el miedo, la cultura y la diversión se darán la mano.

Desde un musical tributo, pasando por un túnel del terror solidario, hasta una jornada de misterio, los sanluqueños podrán disfrutar de un fin de semana repleto de emociones intensas y experiencias únicas.

Programación de Halloween de Sanlúcar de Barrameda / Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

31 de octubre: Miércoles, entre princesas y villanos en el Auditorio Municipal

La noche más terrorífica del año comenzará con una propuesta musical llena de fantasía. El Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar acogerá el espectáculo Miércoles, entre princesas y villanos, un tributo musical inspirado en la popular serie de la familia Addams, con toques de magia y humor.

'Miércoles, entre princesas y villanos', un tributo musical inspirado en la popular serie de la familia Addams / M.G.

El evento se celebrará el 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, y comenzará en horario de tarde-noche. Las entradas se pueden conseguir con un donativo de 10 euros, destinado a fines solidarios. La cita promete cautivar tanto a niños como a adultos con un montaje que combina coreografías y efectos visuales.

1 de noviembre: el Túnel del Terror en La Victoria

El miedo continuará al día siguiente con una de las propuestas más esperadas: el Túnel del Terror, que se instalará en el Centro Cultural La Victoria el viernes 1 de noviembre, desde las 21:00 hasta la 1:00 de la madrugada.

Esta experiencia inmersiva ofrecerá un recorrido lleno de sustos, ambientaciones escalofriantes y personajes siniestros que pondrán a prueba el valor de los participantes. El acceso se realizará mediante un donativo de 5 euros, cuya recaudación se destinará a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), uniendo diversión y solidaridad en una misma propuesta.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en los establecimientos Kataleya Shop, Joyería Hernández y Papelería Officeservi, hasta agotar disponibilidad.

Cartel del Túnel del Terror de Sanlúcar / M.G.

El Túnel del Terror de Sanlúcar se ha convertido en una de las actividades más populares de la ciudad durante estas fechas, reuniendo cada año a cientos de personas dispuestas a vivir una experiencia única.

2 de noviembre: IV Jornada de Misterio en la Casa de la Juventud

Para cerrar el fin de semana, el domingo 2 de noviembre se celebrará la IV Jornada de Misterio, una cita dedicada al mundo de lo paranormal, los enigmas y las leyendas. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en la Casa de la Juventud, con entrada libre por invitación.

Sanlúcar se prepara así para vivir un Halloween inolvidable, donde la diversión, el miedo y la solidaridad se unen en una cita que ya se ha consolidado como una de las más esperadas del otoño.