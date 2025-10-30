Qué hacer en Jerez por Halloween 2025: pasacalles, concursos y fiestas con ambiente terrorífico

Halloween llega a Jerez con una programación completa de actividades para toda la familia en el centro histórico. Este año, la celebración se centra en la cultura celta, ofreciendo una combinación única de misterio, magia y diversión que transformará calles, plazas y rincones del casco antiguo en escenarios temáticos llenos de entretenimiento.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Acoje Jerez

El evento principal tendrá lugar el viernes 31 de octubre, a partir de las 17:30 horas, con un gran despliegue de actividades dirigidas a todas las edades. El centro de la ciudad se llenará de pasacalles, concursos de disfraces, rutas de Truco o Trato, talleres y espectáculos de todo tipo, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes.

Los pasacalles recorrerán las principales calles del centro histórico, con dos temáticas diferenciadas: uno inspirado en la tradición celta y otro de temática pirata, garantizando diversión y espectáculo visual para todos los asistentes. Además, se ha organizado una ruta de Truco o Trato en la que participarán decenas de comercios del centro y de distintas barriadas, todos decorados especialmente para Halloween, donde los niños podrán recoger golosinas mientras recorren los establecimientos más emblemáticos de la ciudad.

La programación incluye también actividades culturales y educativas. La Red de Bibliotecas de Jerez ofrece cuentacuentos y lecturas de leyendas de terror durante toda la semana previa, fomentando la lectura entre los más pequeños y creando un ambiente de misterio y diversión. Asimismo, los espacios de patrimonio histórico han preparado rutas guiadas temáticas durante todo el mes de noviembre, con recorridos centrados en la historia y tradiciones locales vinculadas al mes de los difuntos.

La Alameda del Banco se convertirá en el epicentro de la celebración, con concursos de disfraces, actuaciones musicales, pintacaras y un DJ infantil. Además, habrá degustaciones gratuitas de dulces típicos de la temporada y actividades lúdicas para toda la familia. La calle Cuatro Juanes funcionará como entrada a esta zona central, decorada especialmente para ofrecer un recorrido inmersivo y lleno de sorpresas.

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez también participará en la celebración con una propuesta educativa y divertida, que incluye el Bosque Encantado, el Cementerio de los Muertos Vivientes, pasajes del terror, charlas didácticas y cuentacuentos. También se incorporarán actividades como futbolín humano y talleres de descubrimiento de frutas de otoño, promoviendo la diversión con un enfoque educativo y de concienciación ambiental.

Jerez Fun Center y su propia "Halloween Party"

Jerez Fun Center (Grupo Senda), ubicado en Avenida Tío Pepe 12, ha organizado su propia "Halloween Party". La programación para el día 31 incluye el Pasaje del Terror, Jump Park y picnic, dirigido a mayores de 4 años, con horario de reserva a partir de las 18:00h y un precio de 12€. Para mayores de 7 años, la Fun Zone contará con hinchables, con aforos limitados desde las 19:00h, ofreciendo la entrada por 8€. Finalmente, para los más pequeños, los Ludo-Kids disfrutarán de juegos, hinchables y un picnic, para edades de 4 a 7 años, en un horario de 19:00h a 22:00h y un coste de 15€. Las entradas para todas estas actividades ya están a la venta en sus instalaciones.

La Librería también se suma a la fiesta

Por otro lado, La Librería celebra su tradicional noche con un enfoque en los sonidos más oscuros. El evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 22:00 horas y contará con el DJ MNML_S, que pinchará géneros auténticos y de "purísima oscuridad" como Goth, Electrodark, Postpunk, Coldwave y Maldad. La celebración incluye un concurso de disfraces con una botella como premio, y la casa invita a un chupito si se asiste disfrazado.

Jerez se prepara para Halloween: servicios de limpieza y cortes en el tráfico

La ciudad garantiza la comodidad de los visitantes con la instalación de baños públicos en puntos estratégicos del centro, incluyendo opciones accesibles para personas con movilidad reducida. Además, se reforzarán los servicios de limpieza en calles, plazas y zonas de mayor afluencia, asegurando un entorno seguro y agradable durante y después de la celebración.

En cuanto a movilidad y seguridad, se implementarán cortes de tráfico temporales en calles céntricas durante los pasacalles para proteger a los asistentes, y la Policía Local coordinará un dispositivo especial en todo el centro. El transporte público funcionará con normalidad, aunque los horarios pueden verse afectados por el tránsito de los espectáculos itinerantes.

Calles, plazas y comercios del centro histórico se llenarán de color, música y misterio, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de vivir una noche única en Jerez.