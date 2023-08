El dulce más famoso y misterioso de Lisboa lo puedes degustar en Jerez

Belém es un barrio sencillo a orillas del río Tajo que se caracteriza por sus marisquerías y sus casas con azulejos de colores. En las zonas verdes con sombra hay numerosos monumentos que ilustran la historia marítima de Portugal, como la Torre de Belém, del siglo XVI, y el Monumento a los Descubrimientos, con forma de carabela. Cerca del amplio monasterio de los Jerónimos, de estilo gótico, se encuentra la famosa pastelería Pastéis de Belém, conocida por sus famosos pasteles.

Para aquél que aún no ha tenido el placer de saborear esta delicia, se trata de un pastelito de crema y hojaldre, aunque se elabora con variantes. Hay quien asegura que elaborarlo con la receta original no es posible, ya que se mantiene en escrupuloso secreto desde hace casi 200 años. Sin embargo, en la pastelería la Rosa de Oro de Jerez puedes encontrar, quizá no la versión original, pero sí una muy exquisita junto a su amplia oferta de elaboraciones, entre las cuales destacan dulces como el tradicional tocino de cielo. Es una especie de tartaleta de hojaldre con deliciosa crema y azúcar glaseada. Según su personal, no el primer año que se ponen a la venta, y se agotan en seguida.

El misterio

Su origen de esta delicia se remonta al siglo XVIII, cuando el Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa) cerró sus puertas tras la revolución liberal y su panadero comenzó a elaborar estos dulces. Pero más tarde vendió la receta a Domingos Rafael Alves, un empresario portugués que pronto los puso a la venta y abrió su negocio en la famosa Casa Pastéis de Belém.

En la actualidad es famosa por las largas colas que se forman a cualquier hora y día del año para comprar los pasteles de Belém. Según algunos medios, el negocio que aún pertenece a la familia Alves, llega a vender hasta 50.000 unidades de pastelitos en sus mejores días. Jerez no es el único lugar que se ha rendido a los pasteles de Belém. En China lo llaman ‘dan ta’ y McDonalds lo ha llegado a incluir en un menú.