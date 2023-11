Dos escapadas obligatorias a estos pueblos de Cádiz famosos por el aceite y la piel

No hay mejor regalo para el cuerpo y el alma que un viaje. Destierra la idea de volar o atravesar un océano, basta con descubrir lo desconocido. Puedes hacerlo en Jerez, donde aún no hayas estado o realizar una escapada relativamente, cerca a otras localidades. En esta ocasión proponemos dos ideales para visitar en estas fechas y que, seguro, no te dejarán indiferentes.

Olvera

A poco más de una hora se encuentra esta localidad famosa por su aceite. Olvera es un pueblo de raíces árabes, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1983. Se encuentra a una altitud de 643 metros sobre el nivel del mar. Todo este relieve se ve atravesado por los ríos Guadalporcún y Salado que desembocan en el Guadalete.

Olvera es un auténtico paraíso en el corazón de los Pueblos Blancos. Una ladera de casas encaladas y callejuelas erigida entre olivares y coronada por un exuberante conjunto monumental. Las calles de su conjunto histórico se retuercen a su antojo en la pendiente del terrero y se asoman a contemplar la figura colosal de su histórico castillo. Entre el caserío, diversas iglesias elevan sus torres hacia el cielo, ofreciendo en su conjunto una postal digna de cuento: Capilla del Arte, la Iglesia de San José, del Socorro, de la Victoria, la Iglesia Arcipestral…

Puedes conocerla en profundidad a través de diferentes rutas: la ruta ‘La vida en la frontera nazarí’, ‘Al Santuario de Los Remedios’ o ‘La Edad Moderna’. Pinchando aquí puedes oír los comentarios de una visita guiada por Olvera.

El oleoturismo en Andalucía es una actividad innovadora y en auge, que aúna lo mejor del turismo rural, del industrial y del gastronómico y en Olvera es el lugar idóneo para practicarlo.

Catas de aceite, visitas guiadas a la almazara para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva desde la entrada de la aceituna, su molienda, centrifugación cuidado y envasado hasta su distribución al consumidor final, visitas al campo, para aprender cómo se realiza la recolección de la aceituna y su oro líquido.

Ubrique

Este municipio es uno de los centros más importantes de fabricación de artí­culos de piel, un gran aliciente para realizar una visita turí­stica. Conocido por todos por ser la tierra del archi conocido como 'El turronero', dispone de nuemerosos atractivos, aunque uno de ellos es realmente imperdible, si quieres entender mejor el pasado y presente de este precioso pueblo: la Exposición Permanente Manos y Magia en la Piel el Convento de Capuchinos del siglo XVII. Acoge la historia de este pueblo marroquinero, sus leyendas y los sentimientos de personajes ilustres ligados a él, como Fray Diego José de Cádiz o Fray Buenaventura. Forma parte del patrimonio etnográfico de la localidad, enriqueciendo de esta manera el patrimonio cultural de Andalucía y España.

Otro esencial de Ubrique es la Ermita de San Antonio, considerada una joya única para los ubriqueños, siendo símbolo de identidad de sus raíces históricas, sociales y culturales. Allá por el año de 1485, Ponce de León conquistó la población para Castilla. La ermita se situó en el corazón de aquel núcleo urbano, hoy Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural. En su interior destacan obras de interés, como el retablo del altar, de estilo es sevillano (siglo XVII), pseudogótico, realizado con maderas nobles acaobadas y pan de oro.