Esta exclusiva ensalada sólo puedes degustarla en un idílico chiringuito de Rota

Hay quienes tienen un menú –o varios- muy concretos para preparar y tomar en la playa. Desde bocadillos de lo más variados, pasando por la tradicional tortilla de patatas, los filetes empanados, la ensalada de pasta o arroz, las conservas… Lo cierto es que todo lo preparado en casa, por sencillo que pueda parecer, sabe a gloria en la orilla del mar. Ahora bien, también hay personas que, en general, aprovechan los días de ‘playeo’ para comer en algún establecimiento a pie de playa.

En cualquier caso, se puede finiquitar el falso mito de que en verano se come peor, puesto que, necesariamente no tiene por qué ser así. De hecho hay platos exquisitos y deliciosos exclusivos de algunos chiringuitos, con diferentes nutrientes que no te importaría probar una y otra vez.

El chiringuito de Las Dunas Beach de Rota, ubicado en la playa de Puntalillo, junto al núcleo urbano permanece abierto todo el año. Ofrecen una experiencia completa, ya que, abren a las 08:30 horas y disponen de ricos y variados desayunos. Además, diseñan una completa programación de actuaciones de música en directo para disfrutar del tardeo, una vez finalizado el almuerzo.

Entre su carta, destaca un plato. En concreto, se trata de una deliciosa ensalada, prueba de que lo rico no está reñido con lo sano. Sus ingredientes son variados y refrescantes. En sus redes sociales han colgado cómo se elabora este delicioso manjar.

Ensalada Las Dunas

Este plato es una deliciosa es elaborada con mézclum, esto es una ensalada tradicional de Provenza. Se compone de una mezcla de hortalizas de hoja, como pueden ser: perifollo, rúcula, lechuga, endivias, escarola… Se le añade maíz, mango, rulo de cabra, tomate cherry, guacamole y una irresistible vinagreta de frutos secos. El resultado es una ensalada llena de “sabor y frescura en cada bocado”, en un escenario paradisíaco.

Cenas del mundo

Las Dunas Beach eleva tu sentido del gusto con una original propuesta, denominada ‘Sunset Dinners’. Conciste en ofrecer cada miércoles del mes de agosto cenas-menú conformadas por platos propios de diferentes partes del mundo.

Calendario ‘Sunset Dinner’ de Las Dunas