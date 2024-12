Una expresión muy andaluza con orígenes jerezanos: 'Eso lo va a hacer Rita la Cantaora'

Jerez es una ciudad de grandes artistas que han recorrido medio mundo y son conocidos, hoy por hoy, de forma internacional. Y de toda esta historia siempre solemos sacar algo de provecho, como ocurre con muchas de nuestras calles, refranes y frases hechas. De estas últimas hay alguna que otra que traspasa fronteras y este es el caso de la popular respuesta de muchas peticiones, ''eso lo va a hacer Rita la Cantaora".

Rita la Cantaora (Jerez de la Frontera)

¿Alguna vez te has pensado de donde proviene? Hoy te lo contamos. Para entenderlo primero hay que saber quien fue la protagonista de esta frase, Rita. Como no podía ser de otra manera, Rita Giménez García, conocida por su nombre artístico como Rita la Cantaora, era jerezana y toda una artista del folcore andaluz. Cuando a penas comenzaba a andar, en el siglo XIX, esta corriente artística andaluza tan particular estaba subiendo como la espuma y no fue hasta los años 20 del siguiente siglo cuando Rita se "comía" los escenarios.

Rita además es considerada como una de las primeras cantaoras y bailaoras profesionales que marchó de Jerez a Madrid como la mayoría de los artistas de la época para descubrir mundo y dar a conocer su arte en la capital del país. Desde muy joven, Rita destacó por sus dotes tanto para cantar como para el bailar flamenco y lo convirtió en su forma de vida.

Esta jerezana vivía de su arte y le gustaba tanto lo que hacía que no le importaba hacerlo 'por tres duros'. Tanto es así que Rita acabó falleciendo siendo una mujer muy pobre puesto que no sacaba partido de lo que hacía.

A día de hoy no la conocemos tanto por su fama artística como por esta expresión tan conocida y socorrida cuando nos piden algo y no queremos hacerlo. Una expresión muy andaluza que se ha convertido en todo un refrán popular pero que tiene origen en Jerez en honor a esta artista. ¿Pero por qué esta frase cuando nos queremos referir a esto? Porque Rita cantaba todos los palos del flamenco y cuando algún artista no sabía cantar aquello que se le estaba pidiendo, decía 'que lo haga Rita'. Ella nunca decía que no. ¡Hasta cuando se la llamaba el mismo día de la actuación en cuestión!

¿Sabías que también hay una calle en Jerez por su nombre?