Programación Zambombas 2025 de Kapote Jerez: Samara Amaya, Miguel Guerrero, Flamenkería, Fernando del Morao y mucho más esta Navidad

Ya no queda nada para sacar la pandereta, las zambombas, nuestra copita de vino dulce o anís y un buen abrigo (que cuando cae la tarde refresca) y darlo todo en Jerez antes de la Navidad. El próximo viernes, 21 de diciembre, se procederá al encendido del alumbrado. A diferencia de años anteriores, no tendrá lugar en el Gallo Azul. En esta ocasión, uno de los momentos cúlmenes de la Navidad de Jerez tendrá lugar en el entorno de la Alameda Cristina hacia Rotonda de los Casinos.

Será el pistoletazo de salida para la celebración de la zambombas de Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2025. Además de las auténticas y tradicionales, muchos establecimientos organizan programaciones que se prolongan desde este día a Nochebuena, colmados de villancicos, con el mejor ambiente navideño.

Kapote Jerez es uno de los locales que le cantará en directo a la Navidad con una programación repleta de grandes artistas de Jerez. Todas las actuaciones darán comienzo a partir de las 18.00 horas. Aquí tienes la programación completa.

Programación Zambombas 2025 de Kapote Jerez

Viernes 21 de noviembre. Rafael del Zambo, Juana del Mono, Rocío Valencia y Fernando del Morao.

Rafael del Zambo, Juana del Mono, Rocío Valencia y Fernando del Morao. Domingo 23 de noviembre. Juana del Mono, María Peña y Tomasa Peña.

Juana del Mono, María Peña y Tomasa Peña. Viernes, 28 de noviembre. Maloko Carrasco Family, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.

Maloko Carrasco Family, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya. Domingo, 30 de noviembre . Flamenkería.

. Flamenkería. Viernes, 5 de diciembre. Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.

Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo. Domingo, 7 de diciembre. Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya .

Maloko Carrasco Famil, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya Lunes, 8 de diciembre. Miguel Guerrero.

Miguel Guerrero. Domingo, 14 de diciembre. Grupo Alba.

