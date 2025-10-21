La Guarida del Ángel, epicentro musical de Jerez este fin de semana con The Rubinoos y tributos a Metallica, AC/DC y Extremoduro

La Guarida del Ángel es de los lugares más emblemáticos de Jerez para escuchar música en directo

La Guarida del Ángel, uno de los templos musicales más emblemáticos de Jerez de la Frontera, ofrece este fin de semana una programación que combina leyendas del power pop, tributos al rock más contundente y, como siempre, el arte flamenco más auténtico. El local, que abre sus puertas de martes a domingo desde las 18:00 horas, vuelve a consolidarse como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música en directo.

The Rubinoos, leyendas del power pop en Jerez

El ciclo de conciertos de esta semana comienza el jueves 23 de octubre, con la actuación de The Rubinoos, considerada por muchos críticos como la mejor banda de power pop en activo del mundo. El grupo californiano, originario de Berkeley, llega a Jerez para inaugurar su gira española, que recorrerá también Granada, Caravaca, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid y Santander.

La cita en Jerez contará además con una telonera de lujo: Vibeke Saugestad, cantante noruega afincada en Estados Unidos, referente del power pop escandinavo desde los años 90 y conocida por su potente voz y energía sobre el escenario. Las entradas están disponibles a un precio de 25€ anticipada y 30€ en taquilla. La apertura de puertas será a las 21:00 horas y el concierto comenzará a las 21:30 horas.

Viernes de tributos a Metallica y AC/DC

El viernes 24 de octubre, la sala se transformará en un auténtico templo del heavy metal con una doble sesión de tributos a dos de las bandas más icónicas del género.

Por un lado, Black Horsemen rendirán homenaje a Metallica, interpretando los grandes clásicos de la banda californiana con una puesta en escena potente y fiel al sonido original. Formados en Madrid en 2014, sus integrantes acumulan experiencia en proyectos nacionales e internacionales y han pasado por festivales como el Resurrection Fest de Viveiro.

A continuación, el escenario lo tomará Thunderstruck, la formación tributo a AC/DC más reconocida de España, con un repertorio cargado de himnos como Highway to Hell, Back in Black o Thunderstruck.

La apertura de puertas será a las 22:00 horas y los conciertos comenzarán a las 22:30. Las entradas tienen un precio de 13€ la anticipada (+gastos) y 16€ en taquilla.

Sábado de homenaje a Extremoduro con De Acero

El sábado 25 de octubre, la energía del rock transgresivo tomará el protagonismo con De Acero, la mejor banda tributo a Extremoduro, que celebra los 30 años del mítico disco Agíla, una obra clave en la historia del rock español.

Bajo el lema 30 años de un grito eterno, De Acero promete un concierto cargado de emoción, poesía callejera y guitarras afiladas, repasando temas como So Payaso, Sucede o Todos me dicen.

Las puertas abrirán a las 22:00 horas y el concierto comenzará a las 23:00, con entradas a 15€.

Desde la banda aseguran que este homenaje "no es nostalgia, es justicia", reivindicando la huella que Extremoduro dejó en varias generaciones de seguidores del rock en castellano.

Flamenco en vivo todos los días

Además de su cartel de conciertos de rock, pop y metal, La Guarida del Ángel mantiene su compromiso con el flamenco, programando tablao flamenco diario a las 19:00 horas. En él participan algunos de los mejores artistas de Jerez, ofreciendo un espectáculo íntimo y genuino que conecta con la esencia más pura del arte jondo.