Esta hamburguesería de Jerez donde comer el mejor ‘match’: una irresistible smash burger en un taco mexicano

Hace ya mucho tiempo que las hamburguesas dejaron de ser consideradas pura comida rápida. Cualquier buen restaurante que se precie cuenta con al menos una de ellas en su carta, de la mejor carne posible y con los ingredientes más exclusivos. A algunas de ellas se les denomina como hamburguesas de autor.

Sea como fuere, lo cierto es que se trata de uno de los platos que más juego está dando en los últimos años. Ha evolucionado en miles de versiones diferentes. Quizá, entre las más populares en la actualidad se encuentran las smash burger.

Una de las hamburguesas gourmé de Salsa Chips, en Jerez. / Salsa Chips

La hamburguesa smash es una variedad de hamburguesa americana que se diferencia de otras en la técnica de la cocción, que se realiza mediante una especie de “aplastado”, de ahí su nombre, pues “smash” significa “aplastar” en español. La característica especial de esta hamburguesa reside en que se le pone un peso encima para aplastarlas mientras se cocinan en la plancha.

En la hamburguesería más antigua de Jerez se encuentra una de las smash más originales que te puedes llevar a la boca. Salsa Chips (calle Amberes), ubicada en los alrededores del Complejo Deportivo Chapín, se ha ganado la buena reputación que posee, no sólo por el trato genial con el que agasaja a su fiel clientela, sino por innovar con éxito en el mundo de las burgers. Prueba de esto último es el dúo de tacos con sus famosas Smash, salsa emmy, cheddar, lechuga batavia y pico de gallo, en la que funde lo mejor de la gastronomía americana y mexicana.

Patio interior reformado de Salsa Chips (Jerez). / Vanesa Lobo

Para redondear esta sabrosa experiencia puedes hacerlo en el interior del local recientemente reformado. Se trata de un patio interior reformado donde simula un foodtruck y la estética propia norteamericana. Sin duda un lugar ideal para degustar las hamburguesas gourmé elaboradas por Ale, su propietario. Este jerezano ha sido capaz de mantener el mismo negocio con éxito durante más de 25 años.

En Salsa Chips preparan comida mexicana, sandwiches, burgers y margaritas de lujo. cuentan con opciones sin gluten de comida mexicana y hamburguesas para personas celíacas, algo que se toman muy en serio.