Los mejores clubes para jugar al pádel en Jerez: precios y horarios

El padél mejora la resistencia cardiovascular, fortalece la musculatura y aumenta la agilidad y flexibilidad

El pádel está de moda en Jerez. Cada vez más gente se engancha a este deporte rápido, divertido y social que se ha convertido en plan fijo para muchos fines de semana. La ciudad cuenta con clubes modernos, pistas bien cuidadas y un ambiente genial tanto para principiantes como para jugadores con experiencia. Si te apetece jugar, mejorar tu nivel o simplemente pasar un buen rato con amigos, aquí tienes una guía con los mejores sitios para hacerlo en Jerez.

Padel Extreme

Situado en Calle de la Algaida, 25, Padel Extreme Jerez destaca por su amplio horario de apertura: todos los días de 8:00 a 00:00, salvo los domingos, que abre de 8:30 a 21:30.

Entre sus puntos fuertes, los jugadores valoran la excelente calidad de las pistas cubiertas, con suelos resistentes y un entorno acristalado que mejora la visibilidad. Además, dispone de vestuarios, duchas y una zona de bar con terraza, perfecta para relajarse después del partido.

Padel Extreme ha sido escenario de Diario de Jerez Pádel Cup / M.G.

El club también recibe elogios por la atención cercana del personal, tanto del equipo del club como del bar. Para quienes buscan un lugar completo para entrenar, pasar un buen rato y disfrutar del pádel, Padel Extreme es sin duda una opción recomendada.

Padel KD

Con más de 10 años de trayectoria, Padel KD Jerez, ubicado en Calle Arquitecto José Vargas, es uno de los clubes más completos de la ciudad. Cuenta con cuatro pistas cubiertas y una exterior, todas homologadas por la Real Federación Española de Pádel.

Sus 3.000 m² de instalaciones incluyen amplios vestuarios y una cafetería-bar de 600 m², donde reina un ambiente deportivo y social. Una de sus grandes ventajas es que los monitores de recinto te encuentran rivales de tu mismo nivel en cualquier momento para echar una partida contra ellos.

El club también ofrece clases para todos los niveles y presume de tener equipos campeones de España y Andalucía, lo que demuestra su nivel de exigencia.

A parte de contar con cuatro pistas cubiertas, Padel KD tiene también una exterior / M.G.

En cuanto a precios, el alquiler de pista de 90 minutos cuesta 16,64 € por la mañana entre semana, y entre 20,80 € y 22,88 € por la tarde. Sin duda, Padel KD combina profesionalidad, ambiente y un nivel deportivo excelente.

Padel Game Xerez

En el Polígono Industrial El Portal, se encuentra Padel Game Xerez, uno de los clubes más valorados por su constante renovación y su espíritu social. Abre de lunes a viernes de 9:00 a 23:00, sábados de 9:00 a 21:00 y domingos en doble horario: de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00.

Los jugadores destacan la atención personalizada de Matías, su responsable, y el hecho de que el club se mejora cada año, tanto en pistas como en servicios. Pero lo que realmente diferencia a Padel Game Xerez es su ambiente: puedes disfrutar de una parrillada argentina, tomarte algo en la cafetería o incluso participar en el karaoke después del partido.

Existe un bono por 45 euros que puede ser utilizado para 10 partidos / M.G.

Los precios son competitivos: entre semana por la mañana, 18,72 € por 90 minutos; por la tarde, 24,96 €. Los fines de semana, una hora cuesta 16,64 € y 24,96 € si prefieres jugar 90 minutos. Un club ideal para quienes buscan una experiencia completa más allá del deporte.

Padel Clan

En Calle Ducado, 12, Padel Clan Jerez se ha ganado un hueco entre los favoritos gracias a su ambiente cercano y su excelente organización. Su propietario, Gonzalo, se encarga personalmente de montar partidos según el nivel y disponibilidad de los jugadores, lo que evita tener que buscar rivales por cuenta propia.

El club cuenta con tres pistas más una central, y ofrece un ambiente familiar con mesas interiores y exteriores para disfrutar de un refresco tras el juego. Las reseñas destacan tanto la buena organización como la calidez del trato.

Los precios varían entre 16,64 € y 27,04 € por 90 minutos, dependiendo del horario. Su horario es amplio, con apertura de lunes a jueves hasta medianoche y fines de semana por la mañana y tarde.

Padel Clan es el lugar perfecto para quienes valoran el ambiente social y la comodidad de tener siempre un partido disponible a su nivel.

En Padel Clan también se realizan competiciones / M.G.

Tanto si buscas mejorar tu nivel, competir o simplemente divertirte con amigos, en Jerez encontrarás pistas de calidad, instructores experimentados y, sobre todo, un ambiente que te hará volver una y otra vez.