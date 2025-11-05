Monta tu propia tabla de quesos por 5 euros en el Mercado de Quesos y el Mercado de Tosantos de Rota y chúpate los dedos

“Vinos y cervezas locales, frutas y verduras de productores de la zona, frutos secos, dulces y otros productos típicos”, son algunos de los delicioso manjares que podrás encontrar en el Mercado de Tosantos y el Mercado de Quesos de Andalucía, en Rota. Ambas iniciativas se celebran del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la plaza de la Merced.

Además, de los mercados, las jornadas se amenizarán con talleres complementarios, al igual que en ediciones anteriores, “para animar y ambientar la plaza”, según la organización. Podrás degustar un delicioso plato de garbanzos con acelgas, fideuá y poleás.

Programación del Mercadod e Tosantos 2025 de Rota.

Mercado de Tosantos de Rota

Aquellas personas que acudan al Mercado de Tosantos de la villa encontrarán una amplia variedad de puestos y productos que se darán cita en esta edición, con vinos y cervezas locales, frutas y verduras de productores de la zona, frutos secos, dulces y otros productos típicos”. Añadió que durante el fin de semana “se han programado talleres y actividades”.

Cartel del VII Mercado de Quesos, en Rota (Cádiz).

VII Mercado de Quesos

Nueve queserías procedentes de distintos puntos de Granada, Jaén, Málaga y Cádiz participarán en este evento que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre. Entre ellas, destaca la quesería roteña El Bucarito. Podrás montar tu propia tabla de cinco quesos por 5 euros.

Entre las actividades complementarias de este mercado se incluyen talleres de elaboración de quesos y otros talleres infantiles, además de demostraciones de preparación de tablas de quesos.

El Mercado de Quesos se enmarca dentro de la Sherry Week, una iniciativa que se desarrollará del 3 al 9 de noviembre. La localidad se sumará nuevamente a esta cita como miembro de la Ruta del Brandy y el Jerez, con la participación de diferentes establecimientos locales.

La Sherry Week en Rota

Durante toda la semana se desarrolla la programación roteña de la Sherry Week. Incluye catas maridaje —como la prevista para el 9 de noviembre en el bar de la Peña Flamenca El Viejo Agujetas—, talleres infantiles y visitas teatralizadas al Castillo de Luna.

Ruta Gastronómica de Platos de Cuchara

El pasado sábado, 1 de noviembre, arrancó la sexta edición de esta ruta en la que se ponen en valor platos típicos y tradicionales. En ella participan 13 bares y restaurantes de la localidad donde se pueden degustar las tapas de la ruta por 3,50 euros.

Esta ruta se prolongará durante todo el mes.