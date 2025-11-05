Rebaña el plato por 3,50 euros la tapa en la Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara’ 2025 de Rota

La provincia de Cádiz ha demostrado sobradamente que es un destino turístico ideal para los amantes del buen comer. Sanlúcar de Barrameda se convirtió en Capital Española de la Gastronomía 2022 y el próximo año ostentará el mismo título el municipio de Jerez. Aunque, sin duda, cualquiera de las localidades gaditanas hace las delicias de sus visitantes con platos propios y propuestas de lo más variadas para disfrutarlas.

Es el caso, por ejemplo de Rota. En este municipio de la costa noroeste, son famosas las calabazas y otros productos de la huerta de los mayetos.También es famosísima su urta a la roteña o el arranque roteño. Además, la villa es famosa por ser el lugar con más pizzerías por habitante. En los últimos años potencia sus atractivos gastronómicos con eventos como la Ruta Gastronómica 'Platos de cuchara' que del 1 al 30 de noviembre celebra su sexta edición.

VI Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara’

Esta iniciativa invita a recorrer distintos establecimientos del municipio y a probar guisos y potajes pensados para el otoño, con variedad de legumbres, pescados y verduras. Se trata de una propuesta para disfrutar de recetas tradicionales a precio único de 3,50 € la tapa.

En 2025 participan 13 locales con diferentes especialidades:

menudos

garbanzos con langostinos

guiso de atún con patatas

papas con chocos

garbanzos con espinacas

judías con calabaza roteña

Cartel de la VI Ruta Gastronómica Platos de cuchara 2025 de Rota (Cádiz).

Maridaje con Tintilla de Rota

Rota forma parte del Marco de Jerez. De ahí que, en sus bares y cocinas no faltan vinos finos, manzanillas y tintos de la tierra. El vino local es Tintilla de Rota, un vino tinto dulce con mucha historia. Lo encontrarás en la mayoría de los establecimientos del centro donde podrás tomar una copa saboreando las diferentes tapas. Otra opción para conocerlo y degustarlo es realizar una visita guiada y cata en Bodegas El Gato.

Quién organiza la VI Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara’

La ruta está impulsada por el Ayuntamiento de Rota con la colaboración del comercio local, con el objetivo de dinamizar la hostelería y poner en valor la cocina de cuchara del municipio.