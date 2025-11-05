La programación de Sanlúcar para este mes de noviembre te dejará con la boca abierta: conciertos, teatros, exposiciones y libros imperdibles
La entrada a la mayoría de las propuestas es libre hasta completar aforo
El otoño resulta una época mágica para disfrutar de largos paseos por la playa de La Jara o La Calzada en Sanlúcar, con la brisa fresca. Esta época también es idónea para disfrutar de los numerosos planes y propuestas que esta localidad invita a compartir, ya que, el mes de noviembre llena de música, teatros, presentaciones de libros, exposiciones y conferencias.
En el calendario destaca la nueva edición de las Jornadas Cecilianas y del ciclo Noches en Blanco, así como las actividades anunciadas en Sanlúcar dentro de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos. Hay numerosas citas literarias, proyecciones audiovisuales y teatro.
La mayor parte de dichas citas culturales se llevarán a cabo en instalaciones municipales, como el Auditorio ‘Manolo Sanlúcar’, el Centro Cultural La Victoria, la Biblioteca Pública ‘Rafael Pablos’ y la Casa de la Juventud.
Programación de noviembre en Sanlúcar
- Jueves, 6 de noviembre. A las 19.00 horas. En la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. ‘Diálogo entre Venus y Príapo: copos de amores’ Narración oral de Pepe Maestro. Entrada libre.
- Viernes, 7 de noviembre. A las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Teatro ‘Venecia’ de la compañía Gags. Venta de entradas en tickentradas.com.
- Lunes, 10 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en blanco: La Chocolata Quartet. Entrada libre hasta completar aforo.
- Martes, 11 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanco 2.Diez. Entrada libre hasta completar aforo.
- Martes, 11 de noviembre. A las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. Presentación del libro ‘En agua de dos orillas’, de Alejo Parra Muñoz. Entrada libre.
- Miércoles, 12 de noviembre. A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanc: Sagrista. Entrada libre hasta completar aforo.
- Jueves, 13 de noviembre. A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanc: Q & The Moonstones. Entrada libre hasta completar aforo.
- Viernes, 14 de noviembre, a las 12:00 horas en Bodegas Hidalgo La Gitana, presentación del libro ‘Sanlúcar flamenca, sus cantiñas e intérpretes’, de Juan Hidalgo. Entrada libre.
- Viernes, 14 de noviembre. A las 19:00 horas. Cinefórum ‘Siempre nos quedará mañana’. En la Casa de la Juventud. Entrada libre hasta completar aforo.
- Viernes, 14 de noviembre. A las 21.00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Abel Harana. Venta de entradas en tickentradas.com.
- Sábado, 15 de noviembre. A las 21:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. María Vargas y Alba Bazán, como artista invitada. Venta de entradas en tickentradas.com.
- Domingo, 16 de noviembre en el Centro Cultural La Victoria. A las 19:00 horas Conferencia ‘El flamenco contemporáneo’ de Susanne Zellinger. Entrada libre
- Miércoles, 19 de noviembre. Narración oral con Diego Magdaleno. En la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. Entrada libre.
- Jueves, 20 de noviembre. A las 20:00 horas en la Fundación Casa Medina Sidonia. Presentación del libro ‘Costus, la movida inédita’, de Santiago Escalante.
- Jueves, 20 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Conservatorio elemental de Música Joaquín Taurina. Entrada libre hasta completar aforo.
- Viernes, 21 de noviembre. Exposición ‘Miradas, Retratos sanluqueños’, de J. A. Zamora. En el Centro Cultural La Victoria hasta el 19 de diciembre.
- Viernes, 21 de noviembre, a las 20:00 en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Coral Basilical de Nuestra Señora de la Caridad Coronada y Coral del Colegio de Aparejadores. Entrada libre.
- Sábado, 22 de noviembre, a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. ‘El Respingo’, Folklore extremeño de Jaraicego. Entrada libre.
- Sábado, 22 de noviembre, a las 20:30 en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Banda Julián Cerdán. Entrada libre hasta completar aforo.
- Domingo, 23 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Centro Cultural La Victoria. Entrada libre hasta completar aforo.
- Jueves, 27 de noviembre. A las 20:00 horas. Documental ‘María, memoria de una niña de la Guerra’, de Pedro Grimaldi. En el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Entrada libre hasta completar aforo.
- Jueves, 27 de noviembre. En la Biblioteca Municipal Rafael Pablos.Will, el cuentacuentos con ‘Un Quijote de Papel’. Entrada libre.
- Sábado, 29 de noviembre. A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Recital Flamenco ‘el Baile’ Carlos Carbonell. Entrada libre hasta completar aforo.
