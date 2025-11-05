La programación de Sanlúcar para este mes de noviembre te dejará con la boca abierta: conciertos, teatros, exposiciones y libros imperdibles

La cantaora María Vargas que actuará en Sanlúcar en el mes de noviembre.

El otoño resulta una época mágica para disfrutar de largos paseos por la playa de La Jara o La Calzada en Sanlúcar, con la brisa fresca. Esta época también es idónea para disfrutar de los numerosos planes y propuestas que esta localidad invita a compartir, ya que, el mes de noviembre llena de música, teatros, presentaciones de libros, exposiciones y conferencias.

En el calendario destaca la nueva edición de las Jornadas Cecilianas y del ciclo Noches en Blanco, así como las actividades anunciadas en Sanlúcar dentro de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos. Hay numerosas citas literarias, proyecciones audiovisuales y teatro.

La mayor parte de dichas citas culturales se llevarán a cabo en instalaciones municipales, como el Auditorio ‘Manolo Sanlúcar’, el Centro Cultural La Victoria, la Biblioteca Pública ‘Rafael Pablos’ y la Casa de la Juventud.

Programación de noviembre en Sanlúcar

Jueves, 6 de noviembre. A las 19.00 horas. En la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. ‘Diálogo entre Venus y Príapo: copos de amores’ Narración oral de Pepe Maestro. Entrada libre.

Viernes, 7 de noviembre. A las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Teatro ‘Venecia’ de la compañía Gags. Venta de entradas en tickentradas.com.

Lunes, 10 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en blanco: La Chocolata Quartet. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes, 11 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanco 2.Diez. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes, 11 de noviembre. A las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. Presentación del libro ‘En agua de dos orillas’, de Alejo Parra Muñoz. Entrada libre.

Miércoles, 12 de noviembre. A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanc: Sagrista. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 13 de noviembre. A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Noches en Blanc: Q & The Moonstones. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 14 de noviembre, a las 12:00 horas en Bodegas Hidalgo La Gitana, presentación del libro ‘Sanlúcar flamenca, sus cantiñas e intérpretes’, de Juan Hidalgo. Entrada libre.

Viernes, 14 de noviembre. A las 19:00 horas. Cinefórum ‘Siempre nos quedará mañana’. En la Casa de la Juventud. Entrada libre hasta completar aforo.

Cartel de la actuación de Abel Harana en Sanlúcar.