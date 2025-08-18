Rota celebra el ‘Festival Mundial Foodtruck’: gastronomía internacional y súper conciertos

No cabe duda de que Rota es el municipio más cosmopolita de la provincia de Cádiz. En la actualidad, esto queda reflejado en muchos aspectos del día a día de la villa. Alberga la base americana de Rota. Además, esta estupenda localidad de Cádiz tiene el mayor número de pizzerías por habitante de España y celebra un festival anual para degustarlas.

Atrae a centenares de turistas de todo el mundo. Tanto es así, que se ha convertido en el tercer municipio de toda la provincia con mayor número de pernoctaciones durante la primera quincena de agosto.

Por otra parte, a nivel gastronómico, Rota organiza varios eventos a lo largo del año. La Ruta de la Tapa a la Roteña tiene lugar estos días hasta el 31 de agosto y, simultáneamente, se celebra el ‘Festival Mundial Foodtruck’. Esta interesante propuesta gastronómica, musical y de ocio para todos los públicos tendrá lugar del jueves 21 al domingo 24 de agosto.

Se trata de un evento de acceso libre y gratuito que se desarrollará en el bulevar Bahía de Cádiz. Allí podrás encontrar una considerable cantidad de puestos de comida internacional en los cuales saborear platos típicos de la cocina de distintos países.

Conciertos

El aspecto culinario merece muchísimo la pena, pero también el musical, dado que, el festival reunirá cada noche conciertos Tributos a Héroes del Silencio, Camela, El Barrio, Extremodura, Platero y tú, Rosendo, Mecano y Fito & Fitipaldi.

Fiesta para los peques

Contará con decoración, sonido e iluminación profesional, y todo lo necesario para hacer de este festival un divertido y apetecible punto de encuentro, también para los más pequeños y pequeñas. La oferta gastronómica se completará con un amplio programa de actividades y actuaciones gratuitas para los niños: