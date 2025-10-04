Sanlúcar celebra su II Oktoberfest con música, gastronomía y solidaridad

El espíritu bávaro aterriza un año más en Sanlúcar de Barrameda. Este sábado 4 de octubre, a partir de las 13:00 horas, el Palacio Municipal se convertirá en escenario de la segunda edición del Oktoberfest, una cita que aúna música en directo, gastronomía y, sobre todo, solidaridad. La Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar, en colaboración con el Ayuntamiento y con el patrocinio de Cruzcampo, ha diseñado un programa que busca acercar la esencia de la célebre fiesta alemana a la localidad gaditana con un marcado fin benéfico.

La presentación oficial del evento corrió a cargo del delegado de Fiestas, Narciso Vital, junto al presidente de la Orden de los Reyes Magos, Juan de Dios Pérez Pozo. También participaron Begoña Rodríguez, quien encarnará al Rey Baltasar en la próxima Navidad, y Manuel Odero "Noly", designado como Cartero Real.

El Oktoberfest sanluqueño propone una jornada completa de música y convivencia. Sobre el escenario se sucederán las actuaciones de grupos como El Marchena, Radio Camaleón, Sin Noticias de Gurb, El Día de la Marmota y Los Máquinas del Tiempo. Además, no faltarán la comida tradicional ni la cerveza, protagonistas indiscutibles de esta celebración. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada al precio de 10 euros en establecimientos como La Juanela, Dulcería La Rondeña, Venta Charo, Brasería de la Abuela Charo, Balbino y Muy Mía. En taquilla, el donativo será de 13 euros.

El cartel de la II Oktober Fest de Sanlúcar / Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Un evento con fin benéfico

La recaudación se destinará íntegramente a la campaña solidaria Ningún niño sin juguete, que cada Navidad impulsa la Orden de los Reyes Magos. Pérez Pozo considera que esta es una magnífica ocasión de colaborar con la entidad disfrutando de una jornada de convivencia y buena música.

El delegado de Fiestas destacó la implicación del Consistorio en un evento que demuestra el respaldo del Gobierno local a las iniciativas solidarias de la Orden, que lleva décadas trabajando para que la magia de la Navidad llegue a todos los hogares sanluqueños.

¿De dónde viene la Oktoberfest?

Más allá del carácter benéfico, el Oktoberfest de Sanlúcar se inspira en una de las festividades más reconocidas a nivel internacional. Su origen se remonta a 1810 en Múnich, cuando el príncipe heredero Luis de Baviera celebró su boda con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen con cinco días de festejos abiertos a toda la ciudadanía. Aquella celebración, marcada por carreras de caballos y la degustación de cerveza local, tuvo tanto éxito que se repitió anualmente y acabó consolidándose como la fiesta popular más grande del mundo. Hoy, el Oktoberfest de Múnich atrae a más de seis millones de visitantes cada año.

Sanlúcar adapta esa tradición alemana a su idiosincrasia, apostando por la música local, la gastronomía y un fin solidario. De este modo, la ciudad convierte una fiesta de origen bávaro en una oportunidad para compartir, ayudar y celebrar, demostrando que la alegría puede ser también un motor de solidaridad.