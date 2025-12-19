Así será el ilusionante fin de semana de Papá Noel en Rota: pasacalles, photocall y entrega de cartas

La costa noroeste continúa disfrutando de su amplia programación navideña. Celebran zambombas, organizan belenes vivientes y preparan las cartas con las lista de regalos para Santa Claus. Los más pequeños de Rota se toman un respiro en sus deberes con el fin del primer trimestre de curso. Cargados de ilusión -y algunos con calabazas en las calificaciones- están preparados para recibir con honores a Papá Noel tras un largo viaje desde Laponia.

Santa Claus es la gran estrella este fin de semana en la programación Navideña de la villa de Rota y del pasacalles que tendrá lugar el sábado, 20 de diciembre a las 11:30 horas. El itinerario de dicho pasacalles será en las calles y avenidas del centro de Rota y será amenizado por toda una corte que avanzará al son de la música navideña. Partirá del Castillo de Luna para continuar por calle Fermín Salvochea, calle Higuereta, Aviador Durán, María Auxiliadora, las avenidas de la Marina, Rubén Dario, avenida Príncipes de España, María Auxiliadora, Bajo Guadalquivir, avenida Europa, avenida Juan Pablo II y culminará en el coqueto parque 'Laguna del Moral'.

Tras este gran recibimiento, Papá Noel se pondrá manos a la obra, ya que faltan sólo unos días para Navidad y antes debe recepcionar las misivas de los roteños más pequeños, hasta el martes, 23 de diciembre en el Castillo de Luna.

Aquellos que deseen entregar su lista de regalos y deseos a Santa tienen varias opciones. Pueden hacerlo tras finalizar el pasacalles desde las 17:00 hasta las 20:30 horas en la 'Laguna del Moral', un lugar ideal para disfrutar en estas fiestas, dado que contará con otros alicientes. Uno de ellos es una gran bola de Navidad junto a la cual fotografiarse. Aquellos que no puedan entregar la carta el sábado, tendrán la oportunidad de hacerlo los días posteriores, el 22 y 23 de diciembre, lunes y martes, respectivamente en el Castillo de Luna en horario de 17:00 a 20:30 horas.

Mercadillos, conciertos, talleres, espectáculos infantiles, actividades solidarias y eventos deportivos completan estos días para vivir Rota en familia, con tradiciones locales y propuestas pensadas para disfrutar del destino en Navidad.

Programación navideña de Rota

Vienes 19 de diciembre

De 17:00 a 21:00 horas, en la plaza de La Merced. Mercadillo Navideño.

en la plaza de La Merced. Mercadillo Navideño. A las 19:45 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Concierto de Villancicos del Orfeón 'Virgen de la Escalera'.

Sábado, 20 de diciembre

A las 11.30 horas, pasacalle de Santa Claus. Salida desde el Castillo de Luna y finaliza en la 'Laguna del Moral'.

pasacalle de Santa Claus. Salida desde el Castillo de Luna y finaliza en la 'Laguna del Moral'. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, en la plaza de La Merced. Mercadillo Navideño.

y de 17:00 a 21:00 horas, en la plaza de La Merced. Mercadillo Navideño. De 17:00 a 20:30 horas , en el parque 'Laguna del Moral'. Recogida de cartas de Santa Claus.

, en el parque 'Laguna del Moral'. Recogida de cartas de Santa Claus. De 17:00 a 20:00 horas , Photocall 'Bola de Navidad' en el parque 'Laguna del Moral'.

, Photocall 'Bola de Navidad' en el parque 'Laguna del Moral'. A las 19:45 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Concierto conjunto con la Coral Ntra. Sra. de la Esperanza de Valencia del Ventoso (Badajoz).

en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Concierto conjunto con la Coral Ntra. Sra. de la Esperanza de Valencia del Ventoso (Badajoz). A las 19:30 horas, en el auditorio 'Alcalde Felipe Benítez'. Teatro 'La Consulta', del Grupo de Teatro Histriónicos. Ateneo de Jerez. entrada 6 euros.

Domingo, 21 de diciembre

A las 13:00 horas, en la capilla de San Roque, Concierto de Navidad 'Orfeón Virgen de la Escalera'.

Lunes, 22 de diciembre

De 17:00 a 20:30 horas , recogida de cartas de Santa Claus en el Palacio Municipal Castillo de Luna acompañado de elfos de la compañía Bombastic

, recogida de cartas de Santa Claus en el Palacio Municipal Castillo de Luna acompañado de elfos de la compañía Bombastic A las 19:00 horas , pasacalles por las calles de la localidad de la Banda Municipal "Maestro Enrique Galán"

, pasacalles por las calles de la localidad de la Banda Municipal "Maestro Enrique Galán" A las 19:00 horas, en el auditorio "Alcalde Felipe Benítez", espectáculo de danza navideño a cargo de la escuela de baile Ivonne Trigo. Entrada 8 euros.

Martes, 23 de diciembre