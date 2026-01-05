El tiempo en Sanlúcar, Rota y Chipiona el 5 de enero para la Cabalgata de Reyes Magos de 2026: no olvides el abrigo... y el paraguas

Algunas localidades de la provincia de Cádiz han vivido una jornada de domingo casi terrorífica en cuanto a lo meteorológico. De hecho, se han lamentado accidentes de tráfico, así como otras incidencias, consecuencias de la gran cantidad de precipitación recogida en la jornada. Sin embargo, en la costa noroeste pueden respirar tranquilos en el día más ilusionante del año, el 5 de enero, cuando tradicionalmente se celebran las Cabalgatas de los Reyes Magos.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la lluvia parece que no hará acto de presencia el 5 de enero. Los vecinos y vecinas de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena podrán disfrutar al máximo de este día, ya que, no hay avisos activados por lluvia. al parecer, la situación distará de la de los pueblos de la Sierra de Cádiz, donde es probable que haya precipitaciones moderadas. En el litoral atlántico, pueden darse lluvias de carácter débil.

Eso sí, conllevará una importante bajada de temperaturas. Desde el lunes las mínimas descenderán casi a la mitad. Es por esto que conviene no olvidar ropa de abrigo y el paraguas, sólo si eres de aquellos que lo usan para recoger caramelos en el recorrido de la Cabalgata, algo nada recomendable.

Sanlúcar de Barrameda

La Cabalgata de Reyes Magos sanluqueña cumplirá un año más con la tradición. Partirá desde el Puerto de Bonanza a las 17:00 horas. A esta hora, en el caso de Sanlúcar, a se prevé una temperatura de unos 6 grados, con vientos del norte. El martes, día 6 de enero, durante las cabalgatas de Reyes de La Algaida y de La Jara, la jornada fría, pero el sol acompañará.

Rota

A las 17:30 horas arrancará la cabalgata de la villa de Rota desde Avenida San Juan Puerto Rico, Veracruz, Calvario, San Antonio, Juan Sebastián Elcano, Duque de Ahumada, Rubén Darío que será el tramo previsto sin música, rotonda de los Ayuntamientos Democráticos ('Las Manos'), avenida San Fernando, avenida María Auxiliadora, avenida Mancomunidad, avenida Europa y Valdecarretas, para culminar en la avenida de La Pólvora, donde se disolverá.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 8 grados y los vientos del norte acompañarán al Cortejo roteño. El Día de Reyes las temperaturas serán aún más bajas, pero ni sombra de lluvia.

Previsión de la Aemet para Chipiona.

Chipiona

A las 18.00 horas comenzará la esperada Cabalgata de Reyes, que recorrerá las principales calles de la localidad. La situación meteorológica de este municipio es muy similar a los anteriore, con mínimas de 8 grados y vientos del norte.