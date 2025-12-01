Zambomba de Jerez para principiantes: lo mínimo que debes saber
Conviene saber algunos detalles para entender la Zambomba tradicional de Jerez, sobre todo, si es la primera vez que la vives
El pasado 21 de noviembre Jerez celebró por todo lo alto el encendido de su alumbrado. Luis de Perikín y los suyos pusieron la banda sonora a uno de los momentos más importantes de la Navidad Jerezana. El brillo de la ciudad marcó el inicio de la celebración de las Zambombas de Jerez 2025 (este año, han comenzado antes). Hasta el momento, se han celebrado zambombas dos fines de semana, con lleno en el centro y, previsiblemente así será hasta el 24 de diciembre.
Hasta Jerez se despalazan autobuses con personas deseando disfrutar del ambiente en esta fiesta. Algunas personas se desplazan desde fuera de la comunidad autónoma, incluso. Otras hace meses que realizaron la reserva del lugar en el que se alojan. Absolutamente todas vuelven satisfechas a sus respectivos hogares, aunque quizá algunas no conozcan de verdad esta fiesta genuina de la Navidad.
Zambomba de Jerez para principiantes
- Las Zambombas de Jerez son una de las celebraciones navideñas más emblemáticas de Andalucía. Sólo puedes verlas también en Arcos de la Frontera, donde se celebran zambombas tradicionales con las mismas características.
- El nombre «zambomba» proviene del instrumento de percusión que acompaña al cante, elemento central en estas reuniones. No confundir con 'zambombá'.
- Su origen se halla en las celebraciones familiares y vecinales que desde hace siglos. Se organizaban en los patios de las casas de vecinos y en las calles, donde los habitantes de Jerez se congregaban para cantar villancicos flamencos en torno a una candela.
- Sólo se autoriza la celebración de Zambombas en la vía pública cuando está organizadas o promovidas por asociaciones religiosas, culturales, de vecinos, de comerciantes, de hostelería y otras entidades sin ánimo de lucro.
- La arquitectura ha variado, al igual que la forma de vida. En la actualidad, los barrios de Santiago y San Miguel son tradicionalmente conocidos por albergar algunas de las zambombas más famosas. Otros puntos importantes de celebración suelen ser las peñas flamencas como la Peña Luis de la Pica, la Peña Los Cernícalos, el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, la Peña Tío José de Paula o la Peña Buena Gente suelen ser puntos importantes de celebración. Algunas hermandades celebran sus respectivas zambombas en lugares públicos como la Alameda del Banco, las escalinata de la Catedral, la plaza del Arroyo o la plaza del Arenal.
- Un rasgo que distingue a las zambombas de Jerez de otras celebraciones navideñas es su auténtico espíritu participativo. No es un simple espectáculo donde los asistentes son meros espectadores. Todo el mundo está invitado a unirse al cante, al baile, a tocar la zambomba, la botella de anís, las palmas o la pandereta. La participación es fundamental en la zambomba, y esta dinámica crea un ambiente cálido y familiar que hace que cualquier persona, ya sea local o visitante, se sienta parte de la celebración.
- En 2015, la Zambomba de Jerez y de Arcos fue declarada Bien de Interés Cultural. Esto implica, entre otras cosas, que se le otorga el máximo grado de protección legal, y cualquier modificación requiere autorización administrativa.
- En 2021 fue declarada Fiesta de Interés Turístico en 2021. Esto significa que esta celebración ha sido oficialmente reconocida por su valor cultural, histórico, etnográfico o artístico, lo que la convierte en un atractivo turístico de relevancia nacional o internacional y queda reconocido su importancia y singularidad.
