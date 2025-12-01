Zambomba de Jerez para principiantes: lo mínimo que debes saber

El pasado 21 de noviembre Jerez celebró por todo lo alto el encendido de su alumbrado. Luis de Perikín y los suyos pusieron la banda sonora a uno de los momentos más importantes de la Navidad Jerezana. El brillo de la ciudad marcó el inicio de la celebración de las Zambombas de Jerez 2025 (este año, han comenzado antes). Hasta el momento, se han celebrado zambombas dos fines de semana, con lleno en el centro y, previsiblemente así será hasta el 24 de diciembre.

Hasta Jerez se despalazan autobuses con personas deseando disfrutar del ambiente en esta fiesta. Algunas personas se desplazan desde fuera de la comunidad autónoma, incluso. Otras hace meses que realizaron la reserva del lugar en el que se alojan. Absolutamente todas vuelven satisfechas a sus respectivos hogares, aunque quizá algunas no conozcan de verdad esta fiesta genuina de la Navidad.

Conviene saber algunos detalles para entender la Zambomba tradicional de Jerez, sobre todo, si es la primera vez que la vives. Así que toma nota de lo siguiente.

Zambomba de Jerez para principiantes

Una zambomba de Jerez. / Miguel Ángel González