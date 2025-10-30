Así se vivirá Halloween 2025 en Rota: terror, disfraces y cultura mexicana

La noche más terrorífica del año llega a Rota con una programación especial que promete emociones fuertes, disfraces, música y cultura. La Delegación de Juventud y la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Rota han diseñado un fin de semana de actividades que combinará el espíritu de Halloween con la tradición mexicana del Día de Muertos. Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la localidad se convertirá en un escenario lleno de misterio, creatividad y diversión para vecinos y visitantes.

Dormitorium: La Morgue, una experiencia inmersiva de terror

El parque de El Mayeto se transformará en el inquietante escenario de Dormitorium: La Morgue, una experiencia inmersiva en la que el miedo y la adrenalina serán los grandes protagonistas. Esta actividad, creada por el grupo Creadores de Miedo, se desarrollará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, en horario de 21:30 a 00:30 horas.

La propuesta parte de una escalofriante premisa: el participante recibe una llamada para reconocer un cadáver, pero al llegar al lugar, se ve atrapado en un siniestro espacio sin salida. Entre pasillos, luces tenues y personajes salidos del más allá, los asistentes deberán mantener la calma y encontrar la forma de escapar. Algunos personajes serán aliados, otros enemigos, pero todos pondrán a prueba el valor de los visitantes.

Cartel de la actividad 'Dormitorium: La Morgue' en Rota / M.G.

Las entradas estarán disponibles en el acceso al parque a un precio simbólico de dos euros, permitiendo vivir una experiencia única de miedo, misterio y diversión en el corazón de Rota.

Fiesta de Halloween en la avenida San Juan de Puerto Rico

La noche del 31 de octubre, a partir de las 22:00 horas, la diversión continuará en el entorno de la avenida San Juan de Puerto Rico, que se convertirá en el epicentro de la fiesta de Halloween. La zona acogerá un gran evento al aire libre con DJ en directo, photocall, fotomatón y sorpresas temáticas para todos aquellos que acudan disfrazados.

La actividad está pensada para todas las edades, aunque especialmente para el público joven, que podrá disfrutar de un ambiente seguro y lleno de creatividad. Música, decoración terrorífica y diversión asegurada se combinarán para celebrar la noche de Halloween al estilo roteño.

Día de Muertos: tradición y cultura mexicana en la plaza de la Merced

El sábado 1 de noviembre, la programación continuará con la celebración del Día de Muertos, una cita organizada por la Delegación de Fiestas en colaboración con la comunidad mexicana residente en Rota. La jornada se desarrollará en la plaza de la Merced, donde la gastronomía, el arte y la tradición mexicana serán los protagonistas.

Las actividades comenzarán a las 13:30 horas con un stand de comida mexicana a cargo del bar Sal & Pimienta. A partir de las 18:00 horas, se ofrecerán talleres infantiles de máscaras de Catrinas y dulceros, organizados por Rotipark, para que los más pequeños puedan participar en la celebración.

Uno de los momentos más esperados será el Pasacalles de Catrinas, que dará inicio a las 19:30 horas desde la calle Mina, frente al restaurante Santa Catrina. Este desfile, abierto a todos los participantes caracterizados de catrinas y catrines, recorrerá el centro de la localidad hasta llegar a la plaza de la Merced, donde continuará la fiesta con música, baile y la instalación de un altar de muertos tradicional.

Presentación del pasacalles de Catrinas con la Delegación de Fiestas en colaboración con la comunidad mexicana de Rota / M.G.

Además, se celebrará un concurso de disfraces con cuatro categorías por edades. Los más pequeños podrán ganar piñatas y regalos, mientras que los adultos optarán a una cena para dos personas en el restaurante Santa Catrina. La entrega de premios se realizará al final del pasacalles, en la plaza de la Merced.

Con estas actividades, Rota vivirá un fin de semana en el que el miedo, la diversión y la cultura se dan la mano. Halloween y el Día de Muertos se fusionan en una programación que invita a disfrutar del terror, la música y las tradiciones más coloridas en un ambiente familiar y festivo.