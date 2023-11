Más de 4.000 personas asisten a la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos

Con un espectáculo de los alumnos y alumnas de las academias de baile de Araceli Arias, Víctor Raposo y Jaime Cala, en El Puerto, y la presentación del disco ‘Una promesa’, del guitarrista Juan Diego Mateos, en Jerez, el pasado viernes 24 de noviembre, se ponía punto y final a la tercera edición de la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos.

En total, el evento bianual de flamenco que pone en marcha el promotor Mario González, de La Guarida del Ángel, ha estado compuesto por una veintena de eventos, entre espectáculos, exposiciones y conferencias por los que han pasado más de 4.000 personas.

Para González, el balance de la tercera bienal gaditana no puede ser más que “positivo” tras “una segunda edición, la de 2021 en la que aún padecíamos las medidas restrictivas del coronavirus. En este 2023 hemos visto no sólo los teatros llenos, sino cómo la Bienal sigue creciendo, no solo en número de ciudades, con la suma de Puerto Real este año, sino en número de espectáculos, de asistencia de espectadores y también mediática en cuanto a presencia en medios de comunicación”.

El director de la Bienal agradece el “esfuerzo” de los diferentes ayuntamientos que han acogido eventos, así como de las administraciones públicas como Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, así como de las empresas privadas que han vuelto a confiar en la continuidad de este evento “que ha venido para quedarse. Ya no podemos más que pensar en la próxima edición de 2025”.

Como no podía ser menos, Mario González también da las gracias al público, a todos los artistas que han participado en la Bienal y a Juan Villar, cantaor al que se le ha dedicado esta tercera edición. “Ha sido todo un acierto el tenerlo como protagonista por ser un artista muy querido no sólo por su trayectoria, sino por su personalidad”, ha recalcado González.

Y es que, si hubiera que destacar un sólo momento de esta tercera Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, éste es, sin duda, el que protagonizaba Villar en el Palacio de Congresos de Cádiz, durante su gala homenaje celebrada el pasado 30 de octubre. Ver al cantaor de La Viña emocionado ante su público y compañeros de profesión es algo que siempre quedará en el recuerdo de esta edición.