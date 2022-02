Fernando Soto actuará el próximo 11 de febrero en La Guarida del Ángel

Fernando Soto ofrecerá un concierto el próximo 11 de febrero en La Guarida del Ángel. Será a partir de las 21.30 horas cuando el jerezano celebre el día de San Valentín junto al público asistente. Las entradas serán limitadas con motivo de las normas de seguridad sanitaria de la pandemia.

Las localidades del evento se pueden adquirir a través de la web oficial del local jerezano, en la tienda musical Mala Música y el bar La Moderna.

Fernando Soto ha lanzado recientemente su nuevo single 'Soy Feliz'. El jerezano lo presentó hace unas semanas en los Claustros de Santo Domingo ante los medios de comunicación, lugar en el que ha rodado el tema musical. Diego del Morao a la guitarra, Jony Losada en el bajo y Carlos Merino en la percusión, acompañan entre otros al cantante en el sencillo.

Nacido en Jerez de la Frontera, Fernando Soto tuvo palabras de agradecimiento a su ciudad durante la presentación del single. "Siempre tuve claro presentarlo en Jerez. Es una ciudad que me ha ayudado mucho y el Ayuntamiento también. Aquí es donde nací y donde vivo actualmente, he vuelto a casa como el turrón. Amo a mi tierra y mi gente”.

Con respecto a 'Soy Feliz', la canción en palabras del jerezano "habla de la felicidad más pura, de estar satisfecho con uno mismo, como somos”. El videoclip cuenta con la aparición de personas de diferentes razas, algo que ha querido recalcar el cantante. "No hay ninguna diferencia étnicas entre las personas, es algo que he querido demostrar con el single. Hay personas que lo tienen muy difícil en la vida por ser de diferente cultura, por su forma de querer y amar, o porque nacieron con algún problema. Todos debemos ser felices por lo que somos y como Dios nos hizo en la tierra. No debes ser feliz por lo que digan algunos, sino por lo que tú eres".