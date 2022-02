La Fundación SGAE se implica con los jóvenes creadores flamencos del XI Jerez Off Festival

Dentro del actual panorama flamenco del país destacan las propuestas surgidas en una de las principales cunas del arte jondo a nivel estatal, Jerez de la Frontera. Consciente de ello, la Fundación SGAE ha querido este año estar más cerca que nunca de los creadores, artistas y profesionales que desarrollan su actividad cultural en este epicentro creativo.

En esas propuestas impulsadas desde el Consejo territorial andaluz de SGAE, la entidad ha acordado este año una colaboración con el XI Jerez Off Festival, iniciativa repleta de talentos actuales destacados dentro del género, dentro de una programación transversal donde hay multitud de recitales, actuaciones de baile, conferencias, exposiciones y convivencias entre creadores. Así, desde el pasado día 17 de febrero y hasta el próximo 5 de marzo, la Asociación Cultural La Guarida del Ángel acoge de manera ininterrumpida un completo programa de actuaciones, en paralelo al Festival de Jerez y como especial homenaje al maestro de baile Juan Parra. Esta undécima edición cuenta con la participación de destacadas figuras al cante como Tía Juana la del Pipa y Diego del Morao, Tomasito, Capullo de Jerez, Wilo del Puerto, Antón Jiménez, Macarena de Jerez, David Barrul, La Fabi, Maloko Solo y Lela Soto o Musho Gitano. Al baile, presente en todas las jornadas, sobresalen los pases de Carmen Camacho, Carmen Moncada, Jesuli Carrillo, Daily Fuguet, Tatiana Ruiz, Susana Casas y El Junco, Marián Jiménez, José Serrano, Susana Sánchez, Vanessa Montero, Carmen Cervantes, Savia Nueva, José Carmona ‘Rapico’, Pari Manes, Alejandra Pachón y Eugenia Jiménez, Pepe Torres, Francesca Grima, Andrea Tomás, Sonia Peña ‘Grupo Trini’, María Ortiz, José Lucena, Salomé Ramírez y María Reyes, Marta de Santiago, Rebeca Monasterio y Jairo Barrul, Manuela Carrasco, Titi Flores, Yessica Brea, María Fernández, Manuel Montoya ‘El Carpeta’, Maite Padilla, María Dávila, Lucía ‘La Bronce’, Miguel Téllez, Cristina Aguilera, María del Mar Moreno, Claudia Cruz, Marta Balparda, Tatiana Coelho, Almudena Serrano, José Montes, y Paula Sierra, además del mismo homenajeado Juan Parra.

No hay que olvidar las Escuelas de Baile de Marismas de San Fernando, Esther Aranda, María José Franco, Macarena de Jerez, o la Escuela de Arte de la Fundación Alalá. O, asimismo, de los Espectáculos especiales de flamenco ‘Al son de cantarería’, Flamenkería, Kina Méndez, y ‘Enterrados en cenizas’ de Santiago Moreno. Los recitales de guitarra de Juan Diego Mateos y Antonio Rey acaban de componer el programa de la edición 2022, que este año está también ilustrado por la exposición de fotografía y dibujo ‘Flamencas ilustradas’, de Isa de la Calle y Susana Subirana, visitable hasta el 31 de marzo. Para Mario González, director del certamen y responsable de La Guarida, en la trayectoria del Jerez OFF Festival ha habido hasta ahora propuestas innovadoras, baile y cante más clásico, presentaciones de discos y coreografías de escuelas de baile, con el objetivo de “ofrecer un flamenco actual, auténtico, cargado de savia nueva y jóvenes valores, con un papel muy significativo de la mujer. Siempre hemos valorado artísticamente el talento novel, unido al de artistas más veteranos, fuera de los circuitos de programación así como el equilibrio entre las distintas disciplinas flamencas, para lo que este año hemos contado con el apoyo de la Fundación SGAE”, señala. Asimismo, el Jerez Off Festival ha sensibilizado también a nuevos públicos gracias a propuestas artísticas de coreógrafas y bailaores de diferentes países como Marruecos, Argentina, Japón o Brasil, con un especial protagonismo de la igualdad de género y la mujer, presente en más del 80% de su programación, tanto en cante como en baile, o en instrumentos como la guitarra flamenca, el arpa o el violín. La Fundación SGAE impulsa y participa en iniciativas flamencas a lo largo de toda la geografía, destacando la presentación del I Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía –cuya final se vivirá el próximo 8 de marzo-, el ciclo Flamenco Eñe, la celebración del Día Internacional del Flamenco, la campaña por la pervivencia del arte jondo en los Grammy Latinos, colaboraciones en los últimos años con citas como la II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos, la Bienal de Flamenco de Sevilla, o propuestas formativas en torno a este arte en diversas asociaciones, fundaciones y universidades, además de los ciclos propios en la Sala Berlanga.