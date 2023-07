Muere Fernando Belmonte, bailaor y maestro y creador del Ballet Albarizuela

Ha fallecido Fernando Belmonte (Jerez, 1942), bailaor y maestro, creador del Ballet Albarizuela y referente del baile. Nacido en una familia de figuras dedicadas a los toros y artistas, sus facultades, demostradas desde niño, le llevaron a convertirse en primer bailarín de la compañía de Antonio, con la que recorrió medio mundo. María Rosa sería más tarde su pareja de baile hasta formar su propio ballet flamenco. Luego llegaría su fecunda docencia con especial relevancia del Ballet Albarizuela.

El pasado mes de marzo, Fernando Belmonte fue homenajeado por el Ayuntamiento de Jerez y Espacio Expoflamenco en el marco del XXVII Festival de Jerez, recibiendo una placa donde podía leerse 'por una vida dedicada al arte de la danza y el flamenco que ha sabido transmitir siempre con amor y elegancia'.

En 2010 el Festival ya organizó una gala homenaje a Fernando Belmonte en el Teatro Villamarta con un espectáculo que, bajo el título 'Reencuentro' volvió a situarlo sobre el escenario junto a algunos de sus aventajados discípulos.

Los inicios de Fernando Belmonte fueron, con 15 años, en Madrid y contaba que "me fui pensando que lo sabía todo. Antes había dado clases con María Pérez y con Angelita Gómez, que daba las clases por las casas. Pero cuando me encontré con lo que había en Madrid, con lo que era Amor de Dios y todo eso, me dije ‘yo no tengo ni idea’. Tuve la suerte de contar con Victoria Eugenia, Alberto Lorca y todos los grandes maestros de allí y pasé por lo que teníamos que pasar todos, por las clases de jota, de bailes regionales.... Porque entonces para entrar en un ballet había que saber de todo".

"Tocaba las palmas en los discos de La Paquera, que quería que sus palmas fueran de Ángel García, un bailaor de Jerez que murió, y las mías. Así empezamos todos a vivir en una pensión en la que estaba Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Rocío Jurado, La Paquera... Así empezó mi vida artística, tenía sólo 16 años. Tuve la suerte de hacer una audición con Antonio y entré en su compañía".

Belmonte estuvo 10 años que como primer bailarín de la compañía de Antonio, luego iniciaría su labor como docente que se plasmó, entre otros hitos, en la creación del Ballet Albarizuela, por el que pasaron importantes artistas como Joaquín Grilo y Sara Baras, entre otros.

El Ballet Albarizuela, creado por Fernando Belmonte y Paco del Río en 1980, estaba formado por un grupo de jóvenes bailaores y bailaoras, mayoritariamente de Jerez aunque también había algunos de la provincia, que había adquirido especial popularidad durante los primeros años de la década debido a su irrupción en el entonces mediático programa infantil de Televisión Española ‘Dabadabadá’.

Contaba Belmonte qué significó para él el Ballet Albarizuela: "En principio fue como un juego, porque me acuerdo que fue en una temporada en la que hubo el bajonazo de las playas en verano. En enero del año 80 habíamos abierto el estudio y yo, a los que veía que destacaban los iba apartando, les iba montando numeritos. En verano se quedaron nueve o diez niños y tuve la gran oportunidad de que por el estudio pasó José Luis López Enamorado, que era el director del programa La Danza, para saludarme. Vio lo que estaban haciendo los niños y me dijo ‘te hago dos programas’, y así surgió todo. Poco a poco se fueron incorporando niños, porque yo lo que hacía era separar a los que tenían cualidades. Éstos ya no pagaban sus clases y entraban en el Ballet Albarizuela como becados. Surgió casi sin querer, pero fue un bombazo y ya empezaron a ir a diferentes programas como ‘Daba-daba-da’, ‘El Kiosko’....Debutamos en Villamarta para presentarnos y ya por toda España".