Un artista agrede a un crítico flamenco en la presentación del verano flamenco de Jerez

La presentación de la programación flamenca de Jerez vivió un lamentable episodio con la incalificable agresión de uno de los artistas incluidos en el ciclo al crítico flamenco David Montes, colaborador de La Voz del Sur, todo ello en presencia de Francisco Zurita, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, que horas más tarde condenaba los hechos. Es más, tras la agresión continuó la rueda de prensa haciéndose la foto de familia todos los presentes, agresores incluidos.

Como no podía ser de otra manera y "como consecuencia de este vergonzoso episodio, lavozdelsur.es no puede más que condenar enérgicamente estos hechos, apoyando la labor de David Montes, y solicitando a las autoridades competentes que tomen las medidas oportunas para que este tipo de agresiones no queden impunes".

La Asociación de la Prensa de Jerez ha criticado la agresión, que ha sido denunciada por el agredido. “La APJ condena la agresión al crítico flamenco David Montes este miércoles al término de una rueda de prensa. Consideramos intolerable este tipo de comportamientos y pedimos respeto a los profesionales de los medios de comunicación”.

El portavoz municipal del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, también hace referencia a estos hechos, "muy graves", expresando su apoyo a Montes, y "condenando estos hechos violentos".

Antonio Fernández, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Jerez, también ha condenado los hechos: "Condenamos la agresión sufrida por un periodista en Jerez durante la presentación de un acto municipal. Estos hechos violentos no deben ocurrir nunca en nuestra ciudad. La libertad de prensa y de expresión son pilares fundamentales de una democracia. ¡Nuestro máximo apoyo!".