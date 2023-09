"El flamenco goza de buena salud pese a la pérdida de grandes figuras"

La cantaora Tamara Tañé, que forma parte de la última generación de cantaoras que ha dado Jerez de la Frontera, ha reflexionado que este arte tiene "buena salud" a pesar de que se hayan perdido por el camino "grandes figuras" del flamenco.

Tamara López (Jerez de la Frontera, 1984), considerada una de las mejores gargantas del momento, ha reconocido que el flamenco "está dando gente muy buena y vamos avanzando a mejor pero estamos en un buen momento aunque antes habían grandes cantaores".

La jerezana, que lleva el cante en su ADN y que comenzó a desarrollar su actividad desde los 15 años, ha entendido que "ahora está saliendo gente muy preparada y muy buena, sobre todo a nivel femenino donde hay muchas más cantaoras que cuando yo salí que había menos cantera de mujeres sobre los escenarios".

Tamara Tañé no niega que el flamenco sigue teniendo "más repercusión" en el extranjero que en España. "Se valora más, quizás porque como no lo tienen tan cerca es más reconocido, aunque en nuestro país gusta mucho".

Giras internacionales

Formando parte de la Compañía de Rafael Amargo, la andaluza ha girado por países como Estados Unidos, Panamá, Argentina, Inglaterra, China o Japón con espectáculos como "Amargo" o "Poeta en Nueva York", entre otros.

"Siempre he estado muy metida en el cante desde atrás pero ahora que me voy soltando me gusta coger otros caminos, de ahí mi ilusión de tener grabado un disco", ha concretado.

También ha integrado compañías junto a artistas como Rocío Molina, Merche Esmeralda, Belén Maya o Mario Maya. "He intentado introducirme poco a poco en este mundo que es tan bonito y tan difícil; no soy de las jovencitas pero tengo una trayectoria que hace que siempre se acuerden de mí en muchos sitios, siempre tengo mi hueco".

No sabría decir si Jerez es la "cuna del cante" pero sí tiene claro una cosa: "Jerez tiene un aire diferente para el cante, el baile y el toque, no sé si será la cuna pero lo cierto es que esa tierra ha dado una representación muy grande de cantaores y todo el mundo tiene ese respeto a Jerez porque es un sitio potente para el flamenco".

Tamara Tañé cree que se encuentra "artísticamente" en su mejor momento "quizás por la relajación y la tranquilidad que da la experiencia, pero voy haciendo lo que me gusta. Siempre trato que los que vengan a verme se vayan con la autoestima más subida y con buen gusto en la boca".

"Artista se nace" y primer disco

La cantaora ha apuntado que el artista "se nace, aunque luego se estudia y te preparas porque tienes que escuchar mucho para ir curtiendo tu propia trayectoria, pero debes traer el arte encima, al menos es mi opinión".

Ha recorrido la mayoría de las Peñas Flamencas de Andalucía y posee numerosos premios individuales, aunque tiene una cuenta pendiente: editar un disco.

"Es mi espina pendiente pero está la cosa muy difícil para sacar un disco, pero nunca tiro la toalla aunque no he tenido tiempo ya que me meto en todo, lo último de ello en el cante para el baile ya que me encuentro muy a gusto cantando para bailarines", ha comentado.

Tiene una variada amalgama de cantes y estilos aunque sobresale en las bulerías, las alegrías y los tangos. "Me encuentro más a gusto en los cantes más fiesteros y mi cante va desde el corazón, de ahí que puede gustar más o menos", ha dicho.

Para los que empiezan en el cante, la jerezana recomienda "luchar y estudiar porque esto no es un camino de rosas porque se pasa muy bien y se disfruta mucho pero tienes que prepararte y escuchar mucho cante para que vaya entrando por los oídos".

Tamara Tañé ha participado este fin de semana en Ceuta en el "II Ciclo Francisco Vallecillo" con José Carlos Pozo a la guitarra y Andrés Peña al baile.

"Tengo la suerte y el honor de que me hayan invitado, es la primera vez que vengo en solitario ya que antes lo hice con un grupo más numeroso de cantaores jerezanos y, además, para intervenir en un ciclo que cuenta con un cartel muy bueno de artistas", ha añadido.