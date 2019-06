Ayer jueves, un día triste para el mundo flamenco por el fallecimiento de Fernando de la Morena, sirvió de inspiración y solidaridad rociera para repartir gloria bendita en las arenas de Doñana. Me refiero a Jesús Rubiales, de Venenciadores SL, y Andrés Romero, que agasajaron a los peregrinos de Jerez en Marismillas, rengue posterior y durante el tradicional acto del Rincón del Peregrino. Complicada la labor de mover la bota de un punto a otro que no fue impedimento para ellos. Servir el fino muy fresquito y, cómo no, el venenciador perfectamente ataviado fue una nota muy original en la jornada de camino. Algo de calor al principio pero después aliviados por un poniente fresquito. El primero de ellos, Jesús, repartió más de mil copas de vino de Jerez a todos los que iban haciendo el camino y el segundo, Andrés, deleitó con un exquisito arroz con marisco a todos los que quedaron en el rincón antes mencionado. Sin duda, un momento curioso y simpático lleno de convivencia y de buena hermandad. Ya hoy viernes, muy temprano, van camino de los Ánsares. Buen camino, vamos andando por las arenas...