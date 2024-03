Así fue el Jueves Santo: Un reflejo casi calcado del Domingo de Ramos

La jornada del Jueves Santo, Dia del Amor Fraterno, la celebró con solemnidad la Iglesia Universal, pero en las calles de la ciudad no hubo cofradías. En una Semana Santa que será recordada pero no precisamente por ser la más emotiva, volvió a aparecer el peligro alto de precipitaciones con lo que propició la postura de las cofradías a no salir. Un calco del Domingo de Ramos. Eso sí, con el conato de Pasión y el intento del Perdón.

Para el cronista ya le parece hasta reiterativo comenzar a contar los hechos con sus horas incluidas. Todo se resume en que, a las ocho menos cuarto de la tarde, era una realidad este Jueves Santo sin procesiones.

Hubo aire continuo. Rachas de frio húmedo que hacía presagiar lo peor. Dicen que el viento se lleva las nubes. Pero es una constatación precisa decir que, cuando sopla este viento gélido en fuertes rachas, es la antesala del aguacero.

Así se fue produciendo las noticias negativas que, desde el consejo de la Unión de Hermandades, que está haciendo un buen trabajo en cuanto a informar a los medios al segundo, se iban dando a conocer. La Redención, la Vera Cruz, Lanzada, el Huerto y Humildad y Paciencia. Como un efecto dominó. Ficha a ficha, hora a hora, pena a pena. Hasta que la última, la del Mayor Dolor, anunciaba también la suspensión de la estación de penitencia. Se abrieron los templos y ese fue el consuelo. Poder visitar los monumentos con el Santísimo Sacramento del Altar en la Reserva. Gran consuelo siempre para el que necesite estar cerca de Dios.

Pero todo el Jerez cofrade y no cofrade echó de menos la imagen venera del paso de palio de la Virgen de la Confortación que este año se estrenaba además de un rostrillo para la Virgen. Esa Señora bellísima cuya iconografía es única, con el Ángel Confortador ofreciéndole un pañuelo chico ante una pena tan grande. Se echó de menos el estreno de un motete nuevo llamado ‘Humilita y Patientia’ que interpretaría la capilla musical ‘Calvarium’ tras el paso del Señor de Humildad y Paciencia, las cornetas y los tambores de Campillos tras el paso del Señor Orando en el Huerto, el caballo que tanto gusta a los niños en la Lanzada o la cartela trasera del paso del Señor de la Redención. Se echó de menos el rostro abatido por el dolor de la Señora de San Dionisio y también se echó de menos el repertorio siempre exquisito tras el manto de la Virgen de las Lágrimas de la Vera Cruz.