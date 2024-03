La procesión Magna Mariana ya tiene veintitrés hermandades participantes

No cabe la menor duda de que uno de los grandes eventos del año 2024 será la procesión Magna Mariana del día de la Hispanidad. Esta procesión ya se puede dar por hecha a tener del gran número de cofradías que estarán presentes con sus imágenes marianas. Las hermandades están dando una respuesta muy positiva a pesar de no estar del todo clara la seguridad o viabilidad económica del evento. En la partida de ingresos, el consejo de la Unión de Hermandades, tan solo ha adelantado la subvención que la Diputación Provincial de Cádiz dará al propio consejo para el posterior reparto entre las hermandades, aunque la cifra de dicha subvención, a día de hoy, está en el aire. Por otro lado, está la financiación a través de la venta de sillas de alquiler. Estas sillas irían ubicadas del tramo común del paso de las cofradías o carrera oficial que se iniciaría en la plaza de la Asunción y acabaría por la zona de Cristina sin que tampoco se haya ofrecido el lugar concreto del final.

Si la oferta de sillas no llega a la demanda que pudiera darse, los ingresos bajarían y, por tanto, el reparto a cada cofradía. No habrá reparto equitativo por palios o parihuelas, sino que se hará tabla rasa para todos los participantes a la procesión. En cualquier caso, podría darse la posibilidad de que las hermandades tuvieran que poner dinero de sus tesorerías para poder hacer frente a los gastos variados de cera, flores, seguros, montajes y música.

A pesar de estar todo muy en el aire, ya hay 23 hermandades que han respondido afirmativamente, algunas de ellas sin palio como el caso de la Entrega que ya ha dado un sí a la participación. El total de hermandades a este día de marzo son las siguientes: Virgen del Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros, Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Socorro, Virgen del Amparo, Madre de Dios de la Misericordia, Reina del Transporte, Mayor Dolor, Virgen de las Lágrimas, Estrella Coronada, María Santísima del Valle Coronada, Virgen de la Confortación, Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Soledad, Paz en su Mayor Aflicción, Esperanza de la Yedra Coronada, María Santísima Madre de la Iglesia, Amor y Sacrificio, Concepción Coronada, Nuestra Señora de la Piedad, María Santísima de la Encarnación, Desamparo, Virgen de los Dolores, María Santísima de las Bienaventuranzas, Reina de los Ángeles de la Entrega de Guadalcacín.

El palio de la Esperanza no se presta

Las hermandades de la Clemencia, Cinco Llagas y Angustias han sido las que han decidido no participar en el evento mariano. En el caso de las Cinco Llagas, comentar que, aunque el margen para dar un no fue estrecho, finalmente la corporación anunció no participar con uno de los pasos de palio más importantes que procesionan en la ciudad con María Santísima de la Esperanza.

En cualquier caso, la junta de gobierno comunicó al cabildo de hermanos que, de la misma manera, esta joya de paso de palio tampoco será cedido a ninguna otra hermandad, así como la posibilidad de alquiler para entronizar a otra imagen de Dolorosa. Por tanto, el palio de Carrasquilla —padre e hijo— junto con la orfebrería de Manuel Seco Velasco no estará presente de ninguna manera.