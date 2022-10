“Un Sábado Santo nos haría ver de frente a Sevilla”

—Háganos un balance sobre este año y algunos meses más como presidente.

—Nos ha tocado ser el consejo que ha devuelto a la Semana Santa a normalidad. Comenzamos en la Cuaresma con una guía donde se recogían todos los actos. Después vino la Semana Santa con algunas notas discordantes que hemos vivido. Finalmente vinieron los análisis de la Semana Santa para sacar más rendimiento si es posible. Soy muy autocrítico y aunque parezca que las cosas se hacen bien me gusta apretar para que salgan mejor. El Corpus, las Glorias, los pregones y actos de sacramentales. Todo ha ido rodando.

—¿Ha sido positivo?

—Pensamos que sí. Hemos recibido muy pocas críticas por la gestión. Ahora toca intentar corregir y superarse.

—¿Ha reforzado el grupo?

—Ha habido una baja que ha sido la Elena Gómez al ser delegada diocesana. Hemos reforzado con ‘Litri’ antiguo mayordomo de la Soledad y nuevas incorporaciones como María José García Aguilar y Macarena Pineda en el tema de jóvenes, formación y régimen interno.

—¿Habrá régimen interno?

—Pues lo hemos abordado ya y también don José Rico quiere actualizar el famoso libro verde porque no debe de ser tan encorsetado. Una legislación sí, pero no poner tantas trabas. El régimen interno se sacará del cajón y se retomará para el estudio de los canónicos. Palcos y sillas o salidas por lluvias se recogerían y se regularían. Así como los repartos de los palcos. Habrá distintas secciones como las de penitencia, las de gloria y las sacramentales.

—¿Específicamente la Semana Santa cómo ha sido?

—La experiencia personal ha sido muy buena. Sobre todo por la vuelta a la normalidad. Ha sido muy gratificante. Las hermandades actuaron con gran madurez, como si no hubieran pasado dos años de parón. Por tanto creo que ha sido una gran Semana Santa.

—Hay dos lunares negros. La lluvia del lunes y la Esperanza de San Francisco en la Madrugada.

—Pues estuvimos ahí acompañando a todas. En cada mínima incidencia siempre estuvo el responsable de día o el enlace de cada hermandad, como el coche aparcado en la calle José Luis Díez. El lunes comenzó a llover cuando la Virgen del Refugio estaba en el palquillo de la Asunción. Nadie pensaba en un aguacero tan fuerte. Ellos siguieron hasta la Catedral y la peor le vino a la Candelaria con los que nos volcamos de lleno. Acompañamos, el vicepresidente y yo, al palio para estar cerca del hermano mayor y se decidió meter el paso en San Francisco. Se hizo lo que se pudo. Siempre sabiendo que el hermano mayor o los diputados de gobierno están de los nervios y nosotros estamos solo para ayudar. Lo del martes no fue lo mismo a pesar del parón en la Catedral.

“Estamos ahí para darle un capotazo al toro y sacarlo de la pierna del hermano mayor”

—¿Y la Madrugada?

—Pues pensábamos que todo iba a ir bien. De hecho don José estuvo en la salida de la hermandad de las Cinco Llagas. Yo me fui un momento a mi casa y allí me enteré de que el palio de la Esperanza iba mal. Es cierto que ya en la salida denotaba que había problemas. Lo vi yo que no iba fino. Al final cuando llegó el momento nos fuimos con el enlace y el delegado al lado del palio y hablamos con el fiscal del palio y localizamos al hermano mayor. Al principio se decidió ir a la Catedral con el Señor pero finalmente se cambió por entrar la cofradía entera en San Francisco. No sé quién tomó esa decisión. Dar las gracias a todos los que ayudaron en ese momento donde la Santísima Virgen estaba pasando un momento malo.

—Tanto lo del Lunes Santo como lo de la Madrugada son dos problemas que le caen a la Unión de Hermandades por impericia de las juntas de gobierno ¿No es un poco desagradable estas funciones en las que uno escaldan la lana y otros se llevan la fama?

—Al final estás ahí para solventar lo que pueda ocurrir. Por ponerte un símil taurino estás ahí con el capote para sacar al toro de la pierna del hermano mayor. El aguacero nadie se lo esperaba y lo del palio de la Esperanza siempre ha tenido esos problemas con cambios de capataces. Pero nunca se dio esa sensación de falta de fuerza que hubo este año. Como cofrade es penoso tener actuar en momentos así. Pero había que actuar porque venían muchas hermandades por detrás para evitar que la Madrugada se quedara fragmentada más de lo que ya estaba.

—¿El casco de bodega del antiguo museo taurino será para el consejo?

—Estamos a la espera de cómo se hará la cesión y cómo se articula. Si será una permuta por otros terrenos o una cesión en usufructo. El salón de plenos se trasladará allí y habrá unos equipamientos muy necesarios para actos que se organicen. Exposiciones y otras actividades. Aquí en Curtidores seguirán estando las oficinas administrativas.

—Humildad y Paciencia, Paco Zurita y Miguel Ángel Segura.

—Han sido las decisiones de este año. Después del 2022 en el que han salido de forma excepcional tres imágenes tras haber pasado la pandemia queríamos volver al Vía Crucis tradicional y queríamos una hermandad de centro, austera y que fuera de las nuevas pero que a la vez no es nueva. Así que el perfil era el de Humildad y Paciencia también por el recorrido que puede tener desde su sede a la Catedral. Fue votado por casi unanimidad del consejo. Era la decisión adecuada. Paco Zurita estaba casi seguro en este consejo que fuera al Villamarta. Se puso en la mesa hasta seis nombres, después quedaron tres que se enviaron al obispado para su aprobación y una vez aprobados los tres resultó Paco Zurita el más votado. Creíamos que era el momento de Paco para ser pregonero. En cuanto al cartelista era otra gran apuesta de Jerez como es Miguel Ángel. Él es un artista jerezano y tarde o temprano le iba a llegar su momento. Sí que es cierto que yo como presidente lo quería para dentro de dos años porque entendía que este año es el de la Estrella y él va a hacer el cartel de la coronación. El siguiente tampoco porque sale de una coronación canónica. La de su hermandad. Sin embargo, yo no impongo casi nunca ningún asunto y fueron los miembros del consejo lo que lo votaron. En este caso yo no llegué ni a votar porque ya estaba decidido que iba a ser Segura. En cualquier caso se lo merece bien sea este o dentro de dos años. Para mí es un gran artista.

“Si hay Sábado Santo y la Piedad no viene habrá que buscar un Santo Entierro para esta jornada”

—En el fondo del trabajo del consejo está el Sábado Santo. Todos quieren Sábado Santo pero nadie se apunta.

—Yo me considero un cofrade joven pero siempre he recordado que los cofrades han pedido desde hace años que Jerez necesita el Sábado Santo. Vinieron tres obispos que se opusieron pero don José, a pesar de ser un poco reacio al principio, cuando se le transmite el proyecto, lo piensa. Èl conoce el Sábado Santo de Granada y si en Sevilla se hace por qué no hacerlo en Jerez. Nos abre el camino para comenzar a trabajar y nos traslada un guion necesario para cumplir si queremos Sábado Santo y resulta que al final, en el punto dos, que es buscar a esas hermandades que pueden estar en esta jornada, hay problemas. La Mortaja es la única que sí está por la labor y la Piedad está en las dudas. Las restantes que podrían ir nos dicen antes de ser citados oficialmente que no contemos con ellos. La pregunta es ¿queremos Sábado Santo o no? Si al final todo el proyecto sale adelante pues genial pero si no sale habrá que preguntarse el qué hemos estado pidiendo durante veinte años. Es complicado trasladar a una hermandad con historia al Sábado Santo pero también es cierto que podría ganar mucho en este día. En esta jornada se puede ayudar mucho más a la evangelización, a la Semana Santa de Jerez y a ellos mismos por crecimiento, devoción, costaleros o nazarenos. Un Sábado Santo en Jerez nos hace mirar de frente a Sevilla ya que podrían venir mucho público de otras poblaciones o incluso de Sevilla que ya estén cansados de ver las mismas allí. Aquí se podría ver a una gran devoción como es la Piedad, Santa Marta, Humildad y Paciencia, las Angustias o el Loreto.

—¿Se está tocando un Sábado Santo con vírgenes de gloria, el Señor de los Trabajos o un yacente que no es el del Calvario?

—No. La única verdad de todo esto es que yo pienso que la Piedad debería de llevar a cabildo este asunto para que sea la corporación la que tome la decisión soberana. Ahora bien, si hay Sábado Santo y la Piedad no viene, después de la Mortaja tiene que haber un Santo Entierro porque no tiene lógica que el Viernes Santo haya y el Sábado Santo no salga un cristo yacente. Entonces fue cuando se habló de la posibilidad del Cristo de las Aguas de San Dionisio. Pero lo de las glorias y todo lo demás es un bulo. Los ofrecimientos seguros que tenemos son la Mortaja y la Sacramental de Santiago con el Cristo de las Almas por la advocación que tiene. Después serían hermandades que iconográficamente encajarían en el Sábado Santo. Las Angustias, Amor y Sacrificio, Santa Marta, Humildad y Paciencia, el Loreto o las Angustias. Queremos un Sábado Santo fuerte.

—¿Usted quiere pasar a la historia por ser el presidente que creó el Sábado Santo?

—No quiero pasar a la historia por nada. Yo trabajo por las hermandades y porque soy un fanático de la Semana Santa. También me podrían recordar por ser el loco que creo el Sábado Santo y me cargué la Semana Santa de Jerez. Eso la historia lo dirá pero no quiero pasar como presidente del consejo por eso.

—¿La carrera oficial?

—El único movimiento que se hará será recuperar la calle Cruces pero esto será ya para el 2024. Esta próxima Semana Santa no habrá cambios. En la zona del Reducto está proyectado una bajada menos pronunciada por el monumento de Bueno Monreal para facilitar el paso de las que vuelven.