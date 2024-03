El Santo Crucifijo hace un cambio completo de su itinerario de ida a la carrera oficial

La hermandad del Santo Crucifijo de la Salud también se prepara para su estación de penitencia a la Catedral la próxima Madrugada del Viernes Santo. La corporación de San Miguel ha venido celebrando durante todo el año los 450 años de la fundación de la cofradía. Rafael Racero, hermano mayor de la cofradía, apunta que “la hermandad cumplirá esta efeméride el día 31 de marzo”.

Este año también tendrá lugar el Sábado de Pasión el Vía Crucis que todos los años se organiza dentro del templo de San Miguel con el paso de misterio del Santo Crucifijo. El pasado año “tuvo lugar este Vía Crucis por las calles ya que se cerraban los 350 años de la hechura de la imagen y se abría el año de celebración por los 450 años de la fundación”, comenta Racero. Un aniversario que se ha venido desarrollando con un interesante ciclo de conferencias en la Academia de San Dionisio bajo el título de ‘Jerez Siempre’.

La hermandad se prepara para una restauración completa del paso de palio. Esto ha propiciado que este año solo sean las dalmáticas de los dos pasos el estreno del año. “Han sido donadas por un grupo de hermanos”, asevera el hermano mayor.

Itinerario

La novedad de la cofradía es el cambio de itinerario del recorrido de ida a la carrera oficial. Se llegará a la plaza del Arenal para tomar Corredera, Esteve, Santa María, Honda, Bizcocheros para ir buscando la plaza San Andrés y Santa Rosa para llegar a Aladro. “Este cambio viene propiciado por el ambiente que todos los años nos encontrábamos en la calle Tornería. Era un público que iba a pasar la noche y a ver cofradías”, comenta Rafael Racero. Además, también incide en que “la calle por esa zona está llena de basura a la hora que pasamos. No porque el Ayuntamiento no quiera sino porque no da tiempo material de mantener limpia la zona tras la tarde del Jueves Santo”. También ha incidido no tener que coger dos veces por Consistorio y llegar a la zona del Mamelón y Eguiluz sin apenas público. “Creemos que Bizcocheros es una opción con la que nos quedaremos porque allí sí que acuden personas que ganas de ver cofradías”, apunta Racero.

Este año, a pesar de pasar por San Francisco, no habrá ningún tipo de acto. “Hace años se hacía la entrega de un ramo de flores por pasar por delante de San Francisco”, comenta Rafael Racero. Sería un acto bonito poder recuperar de alguna manera aquellos momentos en los que un nazareno de negro ruán tocaba a la puerta de San Francisco para el particular saludo de ambas corporaciones prácticamente hermanas.