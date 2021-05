—¿Cuál ha sido la motivación principal para querer presentarse a presidente del consejo?

—Es la segunda ocasión en la que me presento y lo hago porque en la anterior había muy poca diferencia. Entiendo que hay un grupo de hermanos mayores que en estos años me llamado para tomar esta responsabilidad. Además también tengo una gran voluntad de servicio a las cofradías. Me han preguntado muchos hermanos mayores si me iba a presentar y junto con las ganas de trabajar por las hermandades me han impulsado a presentarme de nuevo.

—¿Cuáles son los puntales fundamentales del programa que llevará a cabo en la Unión de Hermandades si sale elegido presidente?

—Trabajo, dedicación esfuerzo y constancia. Ese es el fundamento de mi programa. Y por supuesto la defensa de las cofradías. Estas son las bases principales donde fundamento mi proyecto. Quiero destacar también la experiencia que es fundamental. Y en eso creo que estoy preparado. Soy un cofrade con una importante experiencia ya no solo en el consejo sino también como hermano mayor de dos hermandades que lo he sido.

—Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista económico como consecuencia de la pandemia ¿Cuáles van a ser las líneas principales de su labor con un horizonte tan complicado en cuanto a la economía?

—Tendremos que ver en qué situación nos encontramos y cómo están las cuentas en el consejo. Una vez que conozcamos los balances y la situación actual habrá que establecer un criterio financiero. El objetivo es llegar a equiparnos a tiempos pasados. Hago hincapié en esta cuestión porque no sabemos cómo vamos a estar una vez finalizada la crisis. Hay que hacer frente a los pagos de los préstamos. Pero no sabemos si los compromisos de crédito están paralizados o si se están llevando a cabo. Hay muchas cuestiones que desconocemos, entre otras, cuándo vamos a salir de la pandemia. No obstante, el futuro a corto plazo no parece bueno. El primer año será el más complicado y tendremos que apretarnos el cinturón. Será un año complicado.

—La carrera oficial es tema fundamental en unas elecciones en el consejo ¿Tiene previsto algún cambio?

—Pienso que es el tema manido de siempre. Yo te puedo decir que en mi proyecto no está ninguna nueva carrera oficial. Ahora bien, si hay una petición por parte del pleno de los hermanos mayores, pues habrá que ponerse a trabajar. Pero te reitero que en mi proyecto no se contemplan cambios.

—¿Qué le puede aportar a las cofradías de la ciudad el proyecto suyo y su equipo de colaboradores?

—Yo creo que ahora en las hermandades hace falta sosiego. Tranquilidad y unos años de compás de espera. Creo que no estamos viviendo tiempos de grandes cambios. Asentarnos todos en el lugar que tenemos. Las revoluciones no son aconsejables en estos tiempos. Y por supuesto quiero destacar que mi consejo estará siempre al servicio y a las necesidades de las hermandades.

—¿Pintura o fotografía para el cartel?

—Las dos son buenas opciones. Creo que cada momento sirve una u otra opción. Todo dependerá del espíritu de cada año. No estaría mal un año pintura y otro fotografía.

—¿Apuesta más por la calidad literaria o por una experiencia ya vivida para escoger al pregonero?

—Las dos con compatibles. Debe de haber las dos cosas. Bien escrito y una buena experiencia. Es la combinación perfecta para un gran pregón.

—¿Las imágenes de las nuevas cofradías presidirán algún Vía Crucis?

—Por qué no. Claro que sí. Tienen el mismo derecho que las más antiguas. Hay imágenes que aún no han podido presidir el Vía Crucis. Pero con el asesoramiento eclesiástico pertinente, todas tienen su posibilidad y su derecho a serlo.