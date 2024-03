Así fue el Viernes Santo: Una hecatombe en la penúltima pesadilla

Una auténtica pesadilla de Semana Santa. Ante la madre Naturaleza no se puede hacer nada, por mucho que se empeñen algunos cofrades. Si el Jueves Santo y la Madrugada quedaron en blanco, la penúltima pesadilla llegaba con el Viernes Santo. Loreto y la Soledad decidieron no salir, El Cristo quedó refugiado en San Francisco mientras que Las Viñas quedaba desmembrada con el misterio y su cortejo en Santo Domingo y el palio reculaba para la parroquia de Las Viñas donde buscaba cobijo. Así quedó el Viernes Santo. Como si en lugar de agua cayeran bombas desde un B-52 y dejara arrasada la voluntad del cofrade impotente.

Las primeras horas de la tarde fue incluso hasta ciertamente soleada. Pero el tiempo se han convertido en un particular ‘miura’ al que no se le pueda perder la cara. Así las cosas, eran las cuatro de la tarde cuando la ermita de San Telmo abría sus puertas. El viejo árbol debería de verse desde la distancia cuando en El Campillo decidían echarse a la calle. Salió el Cristo glorioso en su cruz de plata. Con garbo y majestad entre la tenue marea que provocan sus cargadores. San Juan, prácticamente detrás del crucificado, salía también con sus clásicos claveles ‘biensalado’ color salmón. Y tras el Discípulo Amado, la Santísima Virgen del Valle. La claridad de la tarde, con tan solo cruzar La Plazuela, se volvió como las cañas en lanzas y el cielo ceniciento comenzó a imperar.

Mientras todo esto ocurría, media hora más tarde, Las Viñas también abría su templo y la cofradía del barrio salía a las calles de la ciudad. Así se anunciaba a las 16.30 horas. Se modificaba el itinerario de ida cogiendo la plaza María Santísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Glorieta de la Fábrica de Botellas y seguir por el itinerario estipulado. Pero con tan solo pasar la Fábrica de Botellas, el palio cejaba en el intento y se daba media vuelta mientas que el misterio seguía desafiando a la amenaza atmosférica a pesar de estar desplegándose para el aguacero. Iba buscando Santo Domingo. Templo donde finalmente quedó refugiado. Desmembrada la cofradía y dividida en dos, se anunciaba que el paso se quedaría en Santo Domingo hasta el próximo domingo día 31 de marzo, para volver a las 16 horas a su templo, si la madre Naturaleza lo permite.

En el caso de El Cristo, la cofradía tomó Corredera ante el peligro inminente de lluvias y buscó el templo de San Francisco donde quedaron refugiados los tres pasos y el cortejo completo. La vuelta a San Telmo también será el Domingo de Resurrección a las 16 horas.

A las seis menos cuarto de la tarde, la hermandad de Loreto no quiso jugar fichas —con todo el sentido común ante la situación en la que se estaba poniendo la tarde— y decidió no hacer su estación de penitencia. “Las previsiones tienen un denominador común que es que va a llover. Y con una cofradía mojándose no se da testimonio de fe”, decía para Onda Jerez Eusebio Castañeda, hermano mayor de la Loreto. Aprovechamos para subrayar y aplaudir el gran trabajo que está llevando a cabo el ente municipal. Volviendo a Castañeda, comentar que llevaba más razón que un santo. Supo ganar, es decir, no mojar a su cofradía.

Por su parte, la hermandad de la Soledad, cuando eran las 19.10 horas, veinte minutos antes de tener que sacar su cruz de guía al dintel de la puerta de la Victoria, también salió ganando no exponiendo y suspendiendo su estación penitencial.