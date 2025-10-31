Cuatro rosarios con dolorosas y procesión de la Virgen de las Viñas, la agenda cofrade del fin de semana

Comienza un fin de semana marcado por la celebración de las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, por lo que varias hermandades celebran cultos o exponen en besapiés a sus imágenes.

Además, la jornada de este sábado estará marcada por los rosarios presididos por dolorosas —habrá cuatro durante toda la jornada—, entre los que destaca el de Nuestra Señora de los Ángeles por los 25 años de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Además, se celebrará la procesión con la talla de Nuestra Señora de las Viñas.

Conmemoración de los fieles difuntos en el Cementerio

La Diócesis de Asidonia-Jerez celebrará el próximo domingo la conmemoración de los Fieles Difuntos con una serie de actos en el cementerio de Jerez, una celebración presidida por el prelado jerezano, José Rico Pavés. El programa previsto comenzará con la celebración de la eucaristía en la capilla del cementerio a partir de las diez y media de la mañana. A continuación, se realizará una visita a los lugares donde reposan sacerdotes diocesanos, así como a la fosa común.

Rosario vespertino de los Ángeles, de la Mortaja

La Hermandad de la Sagrada Mortaja culmina los actos del vigésimo quinto aniversario de su constitución como asociación pública de fieles con un rosario vespertino donde será portada la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Este acto piadoso se ha hecho coincidir con sus habituales cultos que celebra con motivo de la festividad de los fieles difuntos.

Desde este jueves está celebrando un triduo en su sede canónica, el Convento de Capuchinos, que está siendo oficiado por Pedro Enrique Rivera Amorós, guardián de los conventos capuchinos de Sanlúcar y Jerez y director espiritual de la corporación del Sábado Santo. Una vez culmine el oficio de este sábado, en torno a las ocho de la tarde, la imagen será llevada a la calle para presidir un rosario vespertino con carácter extraordinario donde visitará la Parroquia del Pilar (Marianistas).

El itinerario será el siguiente: Divina Pastora, Sevilla, Cádiz, Padre Chaminade, Fermín Aranda, avenida Duque de Abrantes, Real Escuela, Hijuela de la Zorra, avenida de los Marianistas y Parroquia del Pilar, avenida de los Marianistas, Hijuela de la Zorra, Parque Sandeman, Real Escuela, avenida Duque de Abrantes y Divina Pastora.

Los cultos culminarán el domingo con la función principal de instituto de la hermandad que se celebrará a partir de la una de la tarde en su sede canónica.

Procesión de Nuestra Señora de las Viñas

La imagen de Nuestra Señora de las Viñas, a la que se rinde culto en la Parroquia de las Viñas, procesionará en la tarde de este sábado, día 1. Esta será la primera vez que esta talla procesione desde que es titular de la Hermandad de la Exaltación.

La salida procesional se iniciará tras una solemne función prevista en la parroquia de las Viñas a partir de las seis de la tarde y que será oficiada por Luis Salado de la Riva. A su término, en torno a las siete de la tarde, la imagen recorrerá las calles de la barriada con el siguiente itinerario: Plaza María antísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Paseo de Las Viñas, Ronda de los Viñedos, Magallanes, Ronda de los Alunados, avenida de Arcos, Jorge Bocuze, Batalla del Salado, Ronda del Pelirón, Batalla de Jimena, Batalla de Torrelobatón, Batalla de Aina, Ronda del Pelirón, Batalla de la Janda, Batalla de Jerez, Avenida Alcalde Jesús Mantaras, Rotonda del Toro, Ronda de los Viñedos y plaza María Santísima de la Concepción.

El acompañamiento musical irá por cuenta d ela Bandca Municipal de Bollullos del Condado.

Rosario del Desconsuelo

La Hermandad de los Judíos de San Mateo celebra este sábado su tradicional rosario matinal donde será portada la imagen de María Santísima del Desconsuelo con motivo de la festividad de Todos los Santos. En esta ocasión, el cortejo visitará el Convento de las Hermanas de la Cruz dado que este año se celebra un Año Jubilar por el 150 aniversario de su fundación. También se pretende conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, misterio al que la hermandad juró defender desde 1927.

El cortejo saldrá a las nueve y media de la mañana de la Parroquia de San Mateo y realizará el siguiente recorrido: Plaza San Mateo, Plaza del Mercado, Cabezas, Plaza de San Lucas, San Honorio, Luis de Isasi (donde visitará a las Hermanas de la Cruz), Plaza Peones, Curtidores, Barranco, Plaza Belén, Plaza de San Lucas, Cabezas, Plaza del Mercado y Plaza de San Mateo. La imagen llevará el acompañamiento musical de un quinteto de metales de la Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto.

Cultos y rosario en Salvación

La Hermandad de la Salvación inició el miércoles el triduo dedicado a su dolorosa, María Santísima de las Bienaventuranzas, que culminará el sábado con un rosario de la aurora con la talla recorriendo las calles de su barrio. El oficio religioso se está desarrollando en la Parroquia del Perpetuo Socorro a partir de las ocho de la tarde, siendo dirigido por José Luis Bartolomé Madrid.

Mientras, el Rosario de la Aurora se iniciará en la mañana del sábado a partir de las ocho y media de la mañana portándose la imagen que hará el siguiente recorrido: Avenida de la Soleá, Farruca, Avenida del Amontillado, Bajete, visita al Hospital, Bajete, Pisadores, Avenida de la Copla, Avenida de la Manzanilla, Avenida de los Liños y Avenida de la Soleá.

Cultos y rosario en Misión Redentora

La Hermandad de la Misión Redentora está celebrando sus cultos a María Santísima del Silencio, que en este año coincidirán con la festividad de Todos los Santos. El triduo se está desarrollando en la Parroquia del Corpus Christi a partir de las ocho de la tarde.

Mientras, para el sábado se ha previsto la oración poética en honor de esta dolorosa, que correrá a cargo de Diego Borrego Gómez a partir de las seis y cuarto de la tarde. A su término se celebrará una eucaristía que precederá al rosario vespertino con la imagen que recorrerá las calles de la feligresía del templo situado en Picadueñas. El itinerario será: Gloria Fray Jesús de la Puebla Viso, Cortijillo, Nuestra Señora del Pilar, Inmaculada, Picadueña Baja y Gloria Fray Jesús de la Puebla Viso.

Besapiés del Cristo de la Buena Muerte

Con motivo de la festividad de los Fieles Difuntos, la Hermandad de la Buena Muerte expondrá en besapiés a su crucificado durante la jornada del domingo. La exposición se iniciará a la una de la tarde y finalizará a las ocho. A su cierre se celebrará una misa en sufragio por los fieles difuntos.

Previamente, en la jornada de este viernes, la corporación de la Madrugada jerezana celebrará la Adoración de la Cruz a partir de las nueve de la noche, un acto piadoso que se desarrollará tras sus culturos semanales.

Besapiés del Cristo del Calvario

La Hermandad de la Piedad celebra este sábado un besapiés con la imagen del Santísimo Cristo del Calvario. Este acto piadoso se desarrollará en la Real Capilla del Calvario desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde. A su término se celebrará una eucaristía que será oficiada por Juan Celio Jacinto del Castillo, párroco de Santiago y director espiritual de la corporación penitencial. Este besapiés se celebraba habitualmente en Cuaresma, pero la corporación del Sábado Santo ha decidido pasarlo al mes de noviembre.

Misas de difuntos

Varias hermandades celebran sus misas de difuntos a lo largo de este fin de semana. Es el caso de la Hermandad de Loreto que lo hará el domingo en su sede canónica, en la Parroquia de San Pedro, a partir de las once de la mañana.

También el domingo la hará la Hermandad del Consuelo en el Convento de las Hermanas de la Cruz a partir de las diez y media de la mañana.