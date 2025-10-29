Nuestra Señora de los Ángeles sale este sábado en rosario vespertino por los 25 años de la Mortaja

La Hermandad de la Sagrada Mortaja celebra este año sus cultos de noviembre de una manera especial al conmemorarse el vigésimo quinto aniversario de su creación como asociación pública de fieles. Para ello, además dsel triduo que habitualmente celebra con motivo de la fiesta de los fieles difuntos, celebrará un rosario vespertino por las calles de la ciudad donde se portará a la imagen de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, una de las dos dolorosas a la que le rinde culto.

Con este acto piadoso pondrá fin a un programa de actos que lleva desarrollando a lo largo del año. Todo comenzará este jueves con el inicio del triduo dedicado a sus titulares en el Convento de Capuchinos, su sede canónica, que será oficiado por Pedro Enrique Rivera Amorós, guardián de los conventos capuchinos de Sanlúcar y Jerez y director espiritual de la corporación del Sábado Santo.

En la jornada del sábado, una vez concluya el triduo, se iniciará el rosario vespertino donde se portará a la dolorosa en una parihuela con ocho varales que le ha sido cedida por la imagen de la Hermandad de las Viñas. Las andas irán exornadas con una candelería y unas jarras del palio de María Santísima de la O, de la Defensión. Además, la talla llevará una saya y un terno de manto prestados por la Hermandad de la Viga y que pertenece a la imagen de Nuestra Señora del Socorro y una toca de sobremanto de Nuestra Señora de la Piedad.

La corporación ha previsto un recorrido en el que llevarán la imagen hasta la Parroquia del Pilar (Marianistas), a la que se prevé que llegue en torno a las nueve de la noche donde se prevé que se rece uno de los misterios del Rosario. El regreso al Convento de Capuchinos será en torno a las nueve y media de la noche. Durante el itinerario, el acompañamiento musical correrá a cargo de un grupo de miembros con instrumento de vientos pertenecientes a la Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe, el mismo grupo que acompaña al misterio de la Mortaja desde la salida procesional del pasado Sábado Santo —ya se ha anunciado que repetirán en la Semana Santa de 2026—.

La Hermandad ha anunciado que, con motivo de este rosario, su grupo joven realizará una alfombra de sal ante la puerta del Convento.

Los cultos culminarán el domingo con la función principal de instituto de la hermandad que se celebrará a partir de la una de la tarde en su sede canónica.