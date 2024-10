El Ayuntamiento de Jerez respalda el aplazamiento de la Magna Mariana: "Es una gran oportunidad para Jerez"

El gobierno municipal ha mostrado su respaldo al aplazamiento de la Magna Mariana al día 19, tal y como decidió la Unión de Hermandades y las cofradías participantes en la noche del miércoles. En un comunicado, el ejecutivo local indicó que el dispositivo de seguridad y tráfico para el día 12 se aplaza a la siguiente semana, aunque no se descarta realizar algún que otro cambio dado que en ese fin de semana se celebran otros eventos en la ciudad, como es el caso de la prueba de Superbike en el Circuito de Jerez.

El equipo de gobierno comentó que “comprende y comparte completamente las razones que han motivado” el aplazamiento. No en vano, cuando empezó a plantearse esta posibilidad, el Ayuntamiento ya transmitió a la Unión de Hermandades que no pondría reparos en el caso de modificación de día. En este sentido, considera que el cambio es razonable dado que "el próximo fin de semana no solo no iba a permitir que este acontecimiento luciera como merece dado su carácter histórico y excepcional, sino que ponía en serio riesgo la integridad de las personas y del patrimonio de arte sacro que va a procesionar por las calles de nuestra ciudad”.

Sobre el plan local de pre-emergencias previsto para el fin de semana de la Magna, señaló que este “se mantiene”, aunque podría incorporarse “cualquier otro detalle adicional” al coincidir con otros eventos. "Cualquier refuerzo o modificación, por mínima que fuera, se comunicara en tiempo y forma para la total coordinación de dicho dispositivo de seguridad”, añade en el escrito.

Se estima que la prueba de Superbike que se celebrará en el Circuito durante el fin de semana de la próxima semana “no debe interferir” en el desarrollo de la Magna. No obstante, se mantienen los contactos entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento “por si fuera necesario” reforzar el dispositivo de seguridad organizado para esta prueba deportiva.

Por otro lado, el gobierno local agradeció a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre que haya decidido adelantar al viernes la Parada Hípica, que en principio estaba prevista para el sábado. su comprensión y trabajo en pos de lo mejor para la ciudad, una vez que ha determinado adelantar a la tarde del viernes 18 la Gran Parada Hípica que estaba en principio previsto que recorriera las calles principales del centro el sábado 19 de octubre.

El ejecutivo concluye el comunicado señalando que el gobierno municipal “ve como una gran oportunidad” la coincidencia de estos eventos porque todo apuna a que será “un fin de semana histórico de grandes acontecimientos y eventos culturales, deportivos y festivos que volverán a mostrar al mundo la capacidad organizativa y el poder de convocatoria de esta gran ciudad, totalmente preparada para agasajar a miles de visitantes, mostrar su excepcionalidad y hospitalidad, y que todo esto suponga un impacto y un retorno muy positivo en cuanto a generación de riqueza y empleo en nuestro municipio”.