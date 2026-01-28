La Banda del Rosario de Cádiz no continuará con Santa Marta el Sábado Santo

La Banda del Rosario de Cádiz, tras el misterio del Cristo de la Caridad en su traslado al sepulcro.

La Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz no seguirá acompañando musicalmente a la Hermandad de Santa Marta la próxima Semana Santa. La corporación del Sábado Santo ha anunciado en la noche de este miércoles la desvinculación con la formación musical gaditana.

Todo apuntaba a que Rosario de Cádiz no seguiría tras la hermandad del barrio de San Mateo. No en vano, la Hermandad ha pasado unos momentos internos muy complicados por problemas económicos que acabó derivando en la decisión adoptada por el Obispado de Jerez de adelantar un proceso electoral que finalizó el pasado fin de semana con la toma de posesión de una nueva junta de gobierno, encabezada por Manuel Valle.

En un comunicado emitido por la corporación, le ha querido agradecer "la entrega, el compromiso y el respeto" de la banda durante los dos años de vinculación. Rosario de Cádiz empezó a acompañar al Señor de la Caridad cuando la corporación pasó a procesionar el Sábado Santo. Por el momento, la Hermandad de Santa Marta no ha dado a conocer qué banda acompañará al misterio.

De este modo, el único contrato que la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, uno de los grupos con mayor número de seguidores entre los aficionados a la música cofrade, será el que le vincula con la Hermandad de la Entrega en la jornada del Sábado de Pasión. Esta formación continuará acompañando al misterio de la corporación guadalcacileña durante el tramo de recorrido que discurre por buena parte de la zona urbana.

La desvinculación con Rosario de Cádiz es una de las primeras decisiones adoptadas por la cofradía tras la toma de posesión de su nueva junta de gobierno. En esta semana, también ha anunciado que ha ratificado a los capataces que la hermandad llevó en la Semana Santa de 2025. Así, Jesús Sánchez Linero contiuará como capataz del paso de misterio. Mientras tanto, David Grilo seguirá al frente del palio de Madre de Dios del Patrocinio.