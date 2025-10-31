El Cristo de la Esperanza, de la Vera-Cruz, irá el 8 de noviembre al Santuario de San Juan Grande

El Santísimo Cristo de la Esperanza, de la Hermandad de la Vera-Cruz, durante un besapiés la pasada Cuaresma.

La Hermandad de la Vera-Cruz realizará una peregrinación el próximo sábado día 8 al Santuario de San Juan Grande en la que será portada la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza. El anuncio fue realizado por el hermano mayor de la corporación veracrucista, Manuel Báez, durante el cabildo de apertura del ejercicio celebrado en la noche del jueves en su casa de hermandad.

Esta peregrinación se realiza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. Para ello, la talla será llevada hasta este templo situado dentro del complejo hospitalario de San Juan Grande, donde reposan los restos del patrón de la Diócesis, para posteriormente regresar a San Juan de los Caballeros. Por el momento no ha trascendido la hora ni el recorrido en el que se realizará este ejercicio piadoso.

Sí es cierto que, debido a que el año jubilar está dedicado a la Esperanza, advocación que lleva su crucificado, la hermandad barajó distintas opciones para celebrar algún tipo de culto externo presidido por el Señor de la Esperanza. De hecho, en la pasada Cuaresma se iba a celebrar un traslado de la imagen que iba a ser llevada en primer lugar a la Parroquia del Pilar, donde tenía previsto que permaneciera unos días, incluyéndose, además, una visita al Santuario de San Juan Grande. Sin embargo, la corporación del Jueves Santo tuvo que suspender estos actos debido al mal tiempo que hubo en aquellas jornadas.

Ahora, en este mes de noviembre, se retoma esta peregrinación, aunque por el momento solo se ha anunciado la visita al santuario hospitalario.

Nombramiento de capataces

Por otro lado, la Hermandad de la Vera-Cruz ha anunciado a las personas que dirigirán sus pasos en la Semana Santa de 2026. De este modo, Javier Pérez Rodríguez continuará al frente del llamador del Cristo de la Esperanza, una responsabilidad que ocupa desde 2020, aunque no pudo estrenarse hasta 2022 debido a la suspensión de las salidas procesionales por la pandemia.

Sí hay cambios en el palio de María Santísima de las Lágrimas. Este paso pasará a estar dirigido por Manuel Pichaco Gutiérrez, que sustituirá a Eduardo Biedma, que ha comandado esta cuadrilla entre 2023 y 2025. En el comunicado emitido, la cofradía agradece a Biedma el trabajo realizado durante estos años así como "su disposición y buen hacer en dicha labor".

Mientras tanto, el paso del Santo Lignum Crucis, la reliquia que abre el cortejo de esta corporación cada Jueves Santo, estará dirigido por Fernando Alonso Truijillo.