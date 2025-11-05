Así será la peregrinación del Cristo de la Esperanza, de la Vera-Cruz, a San Juan Grande del próximo sábado

La Hermandad de la Vera-Cruz ultima los detalles para el próximo sábado, día en el que llevará al Santísimo Cristo de la Esperanza al Santuario de San Juan Grande, lugar en el que permanecerá durante toda la jornada para regresar ya de noche a San Juan de los Caballeros.

La corporación del Jueves Santo ya ha dado a conocer los detalles de esta peregrinación enmarcada dentro del Año Jubilar de la Esperanza que la cristiandad celebra en este 2025. Inicialmente, esta peregrinación se iba a realizar en Cuaresma, incluyendo una visita y una estancia de varios días en la Parroquia del Pilar, de los Marianistas, institución con la que la cofradía tiene una vinculación histórica. Sin embargo, esta tuvo que aplazarse debido a las inclemencias meteorológicas.

Así, está previsto que el cortejo salga de la Parroquia de San Juan de los Caballeros el próximo sábado a las nueve de la mañana en dirección a San Juan Grande. La imagen irá sobre una parihuela cedida por la Hermandad del Amor que podrá ser cargado por los hermanos de la corporación, sus costaleros y resto de fieles de esta imagen.

En los primeros momentos se producirá uno de los momentos más destacados de la jornada. Así, está previsto que el cortejo entre en el Covnento de las Madres Reparadoras, una visita que servirá de despedida a la congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento, que este lunes anunció su marcha de Jerez por la necesidad de agrupar casas por la falta de vocaciones. El hermano mayor de la corporación, Manuel Báez, explicó a Diario de Jerez que la institución tiene un importante vinculo con esta congregación, a la que ha ayudado de manera habitual.

Tras esto, continuará su recorrido en dirección a San Juan Grande tomando por calle Oliva plaza de Santiago y Taxdirt para llegar al Santuario de San Juan Grande en torno a las once de la mañana. En el complejo hospitalario, el Crucificado será llevado en primer lugar a la residencia de ancianos, donde se expondrá para su veneración por parte de los residentes en uno de sus salones. Posteriormente, será llevado hasta el Hospital de San Juan Grande para que pueda ser venerado por los usuarios ingresados —la imagen estará en el 'hall' principal, junto al busto del Hermano Adrián—. Y, posteriormente, será llevado hasta el Santuario, donde permanecerá durante el resto de la jornada.

A las siete de la tarde está prevsito que se celebre una eucaristía en el santuario y, a su término, en torno a las ocho de la tarde, el cortejo iniciará su camino de regreso a San Juan de los Caballeros realizando el siguiente recorrido: Guitarra, Hermandad del Rocío de Jerez, Glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente, Taxdirt, Angostillo de Santiago, Angostillo de la Buena Muerte, Merced, Plaza de Santiago, Oliva, Plaza de San Juan, San Juan, Pasaje de la Santa Cruz y plaza Melgarejo. El regreso está previsto sobre las nueve y media de la noche.

Durante el camino de vuelta está previsto que la hermandad salude a la Piedad a su paso por la Real Capilla del Calvario y a las hermandades radicadas en Santiago (Prendimiento, Buena Muerte y Sacramental).