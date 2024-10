Repertorio de marchas que se oirán en la Magna Mariana de Jerez: el gran "movimiento beigbederiano"

Las hermandades y bandas de música participantes en la Magna Mariana están dando a conocer en estos días los repertorios que interpretarán en la histórica tarde noche de este sábado.

Está claro que en esa jornada no faltarán las composiciones más habituales y conocidas, el grueso de ellas dedicadas a advocaciones sevillanas, ni tampoco los estrenos de nuevas creaciones para las dolorosas jereznaas. Pero esta Magna servirá también para mostrar y, sobre todo, reivindicar el gran patrimonio musical que tiene Jerez desde hace décadas y que en algunos momentos de la historia ha estado olvidado.

Buena parte de las bandas participantes, dada su vinculación histórica de la ciudad, ya tenían montadas marchas jerezanas desde hace tiempo, que suelen interpretar en las salidas procesionales. Pero también las hay que, aprovechando su estreno o regreso a Jerez, han querido hacer un guiño preparando alguna composición propiamente jerezana —algunas lo han hecho, incluso, con poco más de una semana de antelación ya que inicialmente no tenían previsto tocar en la ciudad—. Por lo tanto, este 19 de octubre no será difícil oír marchas de Francisco Orellana, Rafael Márquez, Andrés Muñoz o Pedro Gálvez, por citar algunos.

Pero, sin duda, hay un autor que tendrá especial protagonismo y no es otro que el gran maestro Germán Álvarez Beigbeder. No habrá imagen que no ande, al menos, en alguna ocasión con los compases de clásicos como 'Cristo de la Expiración' o 'Desamparo'. De hecho, así lo apuntaba días atrás la Banda de Música Nuestra Señora de Palomares, que lleva décadas acompañando a la Virgen del Valle, en redes sociales señalando que, con motivo de la Magna, se estaba produciendo un "movimiento beigbederiano" que permitirá dar "el lugar que tanto merece a todas las marchas del maestro". Será, sin duda "un verdadero tributo sonoro" al maestro jerezano, tal y como apuntaba este jueves la hermandad del Cristo de la Expiración.

Este artículo se irá ampliando conforme las hermandades y bandas vayan dando a conocer sus repertorios.

Rosario (Capataces y Costaleros)

La Banda Municipal de Música Fernando Guerrero, de Los Palacios (Sevilla) estrenará este sábado una marcha dedicada a Madre de Dios del Rosario. Lleva por título ‘Rosario de Santiago’ y ha sido compuesta por Pablo de Alba.

Aguas (Salud de San Rafael)

La Banda de Música Santa Cecilia, de Málaga, estrenará una marcha dedicada a Nuestra Señora de las Aguas. Lo hará cuando la cuadrilla de costaleros de La Salud de San Rafael dé sus primeros pasos por el interior del templo en los momentos previos a su salida. La marcha lleva por nombre ‘Sobre sus aguas camina’ y ha sido realizada por el jerezano Yerai López Vela.

A partir de ahí, la banda interpretará un repertorio donde mezclará composiciones jerezanas como 'Cristo de la Expiración', de Beigbeder, o ‘Quién te vio y no te recuerda’, de David Hurtado, con clásicas tales como 'La Estrella Sublime', 'Quinta Angustia', 'Coronación de la Macarena', 'Madre Hiniesta', 'Margot' o 'La Esperanza de Triana', entre otras.

Bienaventuranzas (Salvación)

La Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey tiene previsto interpretar varias piezas jerezanas tales como ‘Coronación de Espinas’, de Moisés Davia; ‘Cristo de la Defensión’, de Abel Moreno; ‘El Cristo de la Lanzada’, de Rafael Márquez o Mirarán al que traspasaron, de Pedro Gálvez. No faltará, claro está, las piezas que hizo Beigbeder como ‘Cristo de la Expiración’, ‘Desamparo’, ‘Reina del Carmelo’, ‘Nuestra Señora de la Soledad’ o ‘Nuestra Señora del Mayor Dolor’.

La Banda de Música del Carmen de Prado del Rey. / Miguel Ángel González

Amparo (La Sed)

En el traslado desde la Parroquia de La Sed y la Capilla de la Yedra, celebrado el pasado día 10, la Banda de Música de El Arahal estrenó la marcha ‘Amparo jerezana’, realizada por Juan Antonio Verdía y que también se interpretará durante su participación en la procesión magna.

Para esta jornada, la banda tiene previsto un repertorio donde intercalará marchas jerezanas de Germán Álvarez Beigbeder como ‘Virgen del Rosario’ o ‘Cristo de la Expiración’ con otras realizadas para Sevilla tan habituales como ‘Virgen de las Aguas’, ‘Coronación’, ‘Macarena’, ‘Esperanza de Triana Coronada’, ‘Pasan los Campanilleros’ o ‘Coronación de la Macarena’, entre otras.

Madre de la Iglesia (Redención)

Con motivo de la Magna Mariana, la Banda de Música Virgen del Rocío, de Málaga, ha incorporado a su repertorio la marcha ‘Virgen del Rosario’, del Maestro Beigbeder, una marcha que fue compuesta para la Patrona de Cádiz a principios del siglo XX.

Angustia de María (Pasión)

La hermandad tuvo que cambiar de banda por el aplazamiento de la Magna. Ahora bien, parte de la cornetería de la Banda de Música de Las Golondrinas, de Málaga, irá con la Maestro Infantes, de Los Barrios.

Loreto

Entre las marchas que tocará la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, de Málaga, a la Señora de Loreto estará ‘Nuestra Señora de Loreto’, que fue compuesta a finales de la década de los ochenta por Francisco Orellana a la dolorosa de la Parroquia de San Pedro. La banda ha anunciado también que interpretará diversas marchas muy conocidas en la Semana Santa malagueña.

Remedios (Amor)

La Banda de La Soledad de La Algaba interpretará un repertorio en el que no faltarán las piezas de Beigbeder y de otros clásiscos como Pedro Morales (‘Esperanza Macarena’, Manuel Font de Anta (‘Amarguras’ y ‘Soleá dame la mano’), Manuel López Farfán (‘La Estrella Sublime’) o Pedro Gámez (‘Nuestra Señora del Patrocinio’, ‘Pasa la Virgen Macarena’ o ‘Sevilla Cofradiera’) o contemporáneos como Manuel Marvizón (‘Azul y plata’, ‘Virgen de la Palma’ o ‘Candelaria’), entre otros.

Paz en su Mayor Aflicción (Coronación de Espinas)

La dolorosa de la Coronación de Espinas llevará dos bandas. El Carmen de Salteras estará desde el inicio hasta poco antes de entrar en oficial, un trayecto en el que ha anunciado que tocará la marcha ‘Suspira la Amargura’, de Pedro Gálvez, dedicada a la Hermandad de la Amargura de Jerez.

A Salteras le relevará la Banda de Música de Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar La Mayor que durante la carrera oficial le tocará composiciones clásicas de Beigbeder (‘Virgen del Rosario’), de Manuel López Farfán (‘El refugio de María’ y ‘La semana mayor’) o de Emilio Cebrián (‘Nuestro Padre Jesús’). También tocará la marcha de David Hurtado ‘¿Quién te vio y no te recuerda?’.

Dulce Nombre (Buena Muerte)

La Sociedad Filarmónica de Pilas anuncia que ha incorporado a su repertorio varias marchas clásicas jerezanas, como es el caso de ‘El Cristo de la Lanzada’ (Rafael Márquez Galindo), ‘Desamparo’ y ‘Cristo de la Expiración’, de Germán Álvarez Beigbeder, o ‘Cristo de la Viga’, de Francisco Orellana, entre otras.

Misericordia (Transporte)

La Banda de Música Virgen de las Mercedes de Bollullos del Condado tiene previsto interpretar la marcha ‘Misericordia’ que Manuel Marvizón le dedicó a la Reina de Transporte. Esta marcha se tocará a la dolorosa del Transporte cuando vaya de regreso a la Basílica de la Merced y estará cantada por el coro de Julio Pardo del Carnaval de Cádiz. Además, el grupo ha apuntado que ha montado para la Magna la composición ‘¿Quién te vio y no te recuerda (Saeta Jerezana) que compuso el jerezano David Hurtado para Madre de Dios de la Misericordia.

Encarnación (Santo Crucifijo)

La Banda de la Cruz Roja, de Sevilla, recupera la marcha ‘Saetas’, compuesta por Manuel Borrego para Maren la década de los 30 del siglo pasado. Esta composición estaba olvidada, pero fue descubierta por José Manuel Castroviejo en los archivos de la Universidad de Navarra. Se tocará por primera vez en la calle.

Además, para el recorrido se ha preparado un repertorio de corte clásico como ‘Amarguras’ de Font de Anta, ‘Cristo de la Expiración’ y ‘Desamparo’ de Beigbeder, ‘El refugio de María’ y ‘La Estrella Sublime’ de Farfán, entre otras. También se estrenará la marcha ‘Encarnación, dame tu querer’, compuesta por el guitarrista jerezano Paco Cepero.

Paz y Concordia (Cena)

La Banda del Nazareno de Rota tiene previsto interpretar varias marchas dedicadas a la dolorosa de la hermandad de La Cena tales como ‘Paz de San Marcos’ (de José Antonio López Camacho e Ismael Ancela), ‘Santa María de la Paz’ (Francisco Orellana) y ‘Bajo tu manto de Paz y Concordia’ y ‘A Nuestra Señora de la Paz y Concordia’ (Carlos Puelles).

Lágrimas (Vera-Cruz)

La Banda de Música de María Santísima de la Esperanza, de Córdoba, prevé interpretar marchas jerezanas, entre ellas la de ‘Cristo de la Expiración’, de Beigbeder.

Amargura

La Banda Julián Cerdán, de Sanlúcar, tiene previsto tocar varias marchas dedicadas a la amargura, entre ellas ‘Bendita Amargura’, de Víctor Manuel Ferrer, o ‘Mater Dei, Ego Sum’ de Rafael Vázquez Mateo y José Manuel Reina Romero, además de ‘Cristo de la Expiración’, de Beigbeder.

Dolores (Tres Caídas)

La Banda de Música de Gerena ha preparado un repertorio donde no faltarán las clásicas jerezanas de Beigbeder como son ‘Cristo de la Expiración’, Desamparo’, ‘Al pie de la cruz’, ‘Nuestra Señora del Mayor Dolor’ y ‘Nuestra Señora de la Soledad’ con otras como ‘Cristo de la Defensión’ (de Abel Moreno), ‘El Cristo de la Lanzada’ (de Rafael Márquez), ‘Esperanza de la Yedra’ (de Andrés Muñoz Rivera) o ‘Nuestra Señora de los Dolores’, de Francisco Orellana, entre otras.

Mayor Dolor

La Banda de Música Maestro Ely García de la Archicofradía de la Expiración, de Málaga, ha incorporado a su repertorio la marcha ‘Nuestra Señora del Mayor Dolor’, compuesta por Germán Álvarez Beigbeder y dedicada a la dolorosa que acompañará en la Magna Mariana. Este grupo ha sido uno de los últimos en incorporarse a la nómina de bandas de esta procesión tras su aplazamiento por la lluvia.

Piedad

La hermandad de la Piedad mantendrá su habitual estilo clásico durante la Magna con piezas históricas como ‘A la memoria de mi padre’, ‘amarguras’, ‘Cristo de la Defensión’, ‘Cristo de la Expiración’, ‘Margot’, ‘Quinta Angustia’, ‘Soleá dame la mano’, ‘Valle de Sevilla’ o ‘Virgen de la Piedad’ entre otras. Tras su singular palio irá la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de Música de Moguer.

Un integrante de la banda de música de El Arahal. / Manuel Aranda

Soledad

La Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto, también prevé un amplio abanico de marchas jerezanas en su repertorio. Así, además de ‘Cristo de la Expiración’ y ‘Desamparo’, interpretará otras composiciones de Beigbeder dedicadas a distintas advocaciones de la ciudad. Pero también ha incluido en su repertorio marchas de otros jerezanos, ya sean de nacimiento o por su trabajo en la ciudad, como Andrés Muñoz, Francisco Orellana o Moisés Davia Soriano.

Esperanza (Yedra)

La Banda de Música Santa Ana, de Dos Hermanas, ha previsto un repertorio muy vinculado a la advocación de la Esperanza, con marchas tanto jerezanas como sevillanas. Asimismo, tiene previsto estrenar la composición ‘La estrella de la mañana coronada’, realizada por el jerezano Juan José Saborido.

Valle (El Cristo)

La Banda de Música de Nuestra Señora de Palomares, de Trebujena, tan vinculada a la Semana Santa jerezana y, especialmente, a la Virgen del Valle, ha anunciado que también se suma al que ha llamado “movimiento 'beigbederiano’ ocasionado con la Magna Mariana. Para ello, ha apuntado que durante el paso por carrera oficial de la dolorosa de la Ermita de San Telmo interpretará únicamente marchas compuestas por Germán Álvarez Beigbeder, unas piezas que afirma “llevan años en nuestro repertorio y están entre las piezas de mayor calidad”. No obstante, apunta que pondrá especial énfasis en el ‘Himno nacional español para alabanzas al Señor’, que lo tocará tanto al inicio y final de la procesión, un arreglo que hizo el maestro a Himno Nacional conj una rica instrumentación y armonía.

Concepción (Exaltación-Las Viñas)

La Banda de Música Municipal de Lora del Río, una de las últimas en incorporarse a la terna para la Magna Mariana, señala que ha incorporado a su repertorio la marcha ‘Coronada en Las Viñas’, que fue realizada en 2009 por Ignacio Borrego González y que se le interpreta de manera habitual en las tardes del Viernes Santo.

Por otro lado, en la jornada de este viernes, la cofradía realizará el traslado de su dolorosa desde Las Viñas a San Miguel. En esta procesión, la Banda de Música de Bollullos Par del Condado, que se encargará del acompañamiento musical en esta jornada, estrenará dos marchas — ‘Sin pecado concebida’, de Juan Manuel Velázquez Ruiz y ‘Por tu pura Concepción’, de Juan José Saborido González y letra de José Ángel Lupión.

Socorro (La Viga)

Hasta tres gurpos llevará la copatrona de Jerez durante la Magna. Antes de llegar a carrera oficial, la Agrupación Musical San Juan se alternará con el trío de capilla Kyrie Eleison. La agrupación ha adaptado para su estilo musical marchas jerezanas como ‘La Piedad’, de Manuel Rodríguez Ruiz, o ‘Cristo de la Expiración’, de Beigbeder. El trío de capilla tocará piezas de Haendel, Schubert o Loetán, entre otros. Y ya para carrera oficial y la recogida, la Agripino Lozano de San Fernando tocará piezas de Beigbeder, Abel Moreno, Joaquín Turina, Pedro Gálvez o López Farfán, entre otras.